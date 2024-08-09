«Коса волной густою вниз стекает...»

Известные в стране женщины – писатель, журналист, заслуженный деятель РК Шарбану Бейсенова, сенатор Айгуль Капбарова, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова, профессор, ректор Университета имени Алихана Букейхана города Семея Шырын Курманбаева, известный этно­граф-исследователь казахской мифологии, писательница Зира Нау­рызбай, художник Динара Нугер, директор Института им. Кималя Акишева Марал Хабдулина, ученые Зубайда Сураганова, Куляйша Актаева, Акмарал Ибраева, финансист Ляззат Жумабаева вплетали в косы девочек серебряные подвес­ки – шолпы в знак перехода детей в подростковый возраст.

Девушки – участницы обряда с гордостью прошли по площадке фестиваля, демонстрируя свои новые украшения, в которых заложен глубокий философский смысл.

Музыка – неповторимая аура степного праздника

Организаторы фестиваля через музыку постарались показать преем­ственность поколений в народном творчестве.

Неповторимую музыкально-поэ­тическую ауру праздника соз­давали представители трех поколений. Сначала звучали казахские народные песни в исполнении дружного хорового коллектива ветеранов труда «Замандас» из города Косшы. Лауреаты многих республиканских конкурсов и в этот раз порадовали прекрасным двухголосием и трехголосием, а сопровождалось пение мелодиями на баяне и домбрах.

Акмолинская область по праву считается родиной сал-серілер – акынов-импровизаторов. Ведь четыре ярких акына-импровизатора являются уроженцами Сарыарки: Ақан сері, Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Иманжүсіп Құтпанұлы воспевали красоту родной земли, духовное богатство казахского народа. Первой хор исполнил песню Акана сери «Маңмаңгер». В ней поется не только о безмятежной юности, но и о возможных испытаниях судьбы в будущем. Акын дважды женился, но смерть унесла обеих жен. Из глубокой депрессии поэта вынес его любимый конь Кулагер, который становится широко известен в Сарыарке, выигрывая все байги. Акын посвятил ему свою знаменитую песню «Маңмаңгер» с трогательной мелодией в ритме поступи скакуна. Песни Акана сери заняли достойное место в репертуарах современных профессиональных певцов и артистов.

Далее на фестивале зазвучала музыка Абая Кунанбаева – его знаменитый кюй «Торжорға». Согласно легенде, когда сын Абая Абдрахман заболел, его младший брат Магауя был послан отцом присматривать за ним. На базаре Магауя встречает известного человека по имени Дат. Узнав, что Магауя – сын Абая, Дат дарит ему скакуна по кличке Торжорға. Поэт отдает коня Абдрахману с пожеланием, чтобы тот быстрее выздоровел и сам оседлал его. Воо­душевленный таким вниманием незнакомого человека, Абай сочиняет кюй «Торжорға», который исполняется легко, динамично, с хорошим настроением.

Два века назад эти мелодии звучали по всей степи, их продолжают исполнять и по сей день. Глубокое философское содержание произведений и народная мудрость с первых минут придали необыкновенную выразительность фестивалю и показали широту душу столь музыкального казахского народа.

Старшее поколение сменила молодежь из Косшы. На сцену вышли традиционные певцы – дәстүрлі әншілер с отличным профессиональным музыкальным образованием. Кенесары Мизамов исполнил народную песню «Нақ-нақ», Кауланбек Нурдаулет спел «Қыздарай», Сынабай Жакып­улы – «Сары бидай».

Степных менестрелей из Косшы сменил этнофольклорный ансамбль «Ереймен саз» Ерейментауского района – родины Богенбай батыра, одного из основателей школы казахского военного искусства, сподвижника Абылай-хана. Поэтому директор Дома культуры города Ерейментау Алдияр Алдасыгуров сначала спел песню «Бөгенбай».

«Ереймен саз» стал бесценным украшением фестиваля, творчеством своим напомнивший о буйстве красок весенней степи, показавший богатство национальной одежды, эстетический вкус, самобытность культуры казахского народа.

Особенно воодушевил слушателей своим творчеством молодой акын-импровизатор, участник айтысов Саттыбек Серикболат­улы, специально создавший для нынешнего праздника «Арнау» – песню-посвящение обряду шолпы тағу и талантливым женщинам, проводившим обряд.

Самодеятельных артистов родины Богенбай-батыра сменили артис­ты зерендинского фольклорного ансамбля «Арқа әуені». Прозвучали песни «Сағыныш сазы», «Саржайлау», «Түрлі арман», которые будут жить бесконечно – ведь они о родной земле и о любви.

Самые младшие по возрасту певцы – ученики пятых-шестых классов – также показали высочайший класс исполнения. Это детская музыкальная группа «Белес» из Косшы. Сегодня они популярны среди детской аудитории, выступают с народными песнями на многих музыкальных площадках. Юные артисты в завершение праздника зажгли аудиторию так, что гости еще долго будут вспоминать этот ярчайший фестиваль.

В украшениях – огромный смысл

Конечно, очарование фестивалю придавали не только народные певцы. Умело ознакомила участников фестиваля с декоративно-прикладным творчеством акмолинцев руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова. Акмолинский областной историко-краеведческий музей во главе с директором Кудайберли Рахимбекулы представил передвижную выставку национальных женских украшений. Заместитель акима города Косшы Берген Жумкей приглашал гостей в юрту, рассказывал про ее убранство, и там тоже нашлось место для традиционных ювелирных украшений. Специально для тех зрителей, которые не желали пропустить ни одного мгновения музыкальных представлений, устроили открытую полуюрту. Здесь гости угощались конфетами, баурсаками и пили чай.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау отметил, что каждый народ должен сам писать свою историю, не поддаваясь влиянию чуждой идеологии. История, написанная с позиции национальных интересов, способствует пробуждению национального самосознания, – говорит организатор фестиваля, директор Государственного историко-культурного музея заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

Также она отмечает, что наша страна уделяет огромное внимание изучению и сохранению культурного наследия, которое оказывает огромное влияние на воспитание, образование и самосознание народа, способствует формированию патриотических и гражданских качеств личности. Культурное наследие – это духовное богатство нации, складывающееся на протяжении столетий.

Казахская этнография уникальна, а великолепные национальные костюмы и украшения наделены глубоким смыслом. Сегодня ношение национальной одежды с украшениями вновь обрело популярность. Их покупают, заказывают, дарят и носят прекрасные казахстанские девушки и женщины. Но важно помнить, что у всех предметов ювелирного искусства казахского народа есть свое предназначение. Каждый из них демонст­рирует статус, характер и возраст его обладательницы.

– В традиционной культуре волосы наделяли магической силой, их защиту осуществляли украшения – шолпы, – продолжает этно­граф Зубайда Сураганова. – Это подвески в виде нанизанных друг на друга металлических медальо­нов, украшенных тонким ажурным узором, и монет, количество которых обязательно должно быть нечетным: три, пять, семь. Девушка на выданье носила роскошные подвески, что подчеркивало ее особый статус.

Другим видом украшений для волос являются шашбау, представляющие собой длинные сложного плетения цепочки, часто двойные или тройные. Шашбау с нашитыми монетками заканчивались шелковыми кистями или серебряными подвесками и крепились у основания кос девочек, символизируя чистоту, счастливую юность. Вплетенные в косу, при движении шолпы издают мелодичный звон, который защищает хозяйку от беды и нечистой силы.

Женские казахские украшения – важнейшая часть национальной культуры. Кроме декоративного они несут и глубокую смысловую нагрузку, ведь в руках женщины-матери находится будущее нации – именно она занимается воспитанием детей.

Поэты и ученые – о женской красоте

Многие акыны и поэты восхваляли красоту девушек, воспевали звон их украшений в своих стихах. Вдохновленные композиторы сочиняли про них музыку, а писатели отражали образы девушек в своих произведениях.

О возлюбленной Абая – красавице Тогжан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая» говорится, что с ее появлением в юрту, казалось, врывалась свежая прелесть весны. Шолпы своим звоном предупреждали о ее приходе. Маленькие блестящие серьги в ушах, бобровая шапочка на голове, перстни, унизавшие ее пальцы, – все казалось Абаю изящ­ным и прекрасным.

– Шолпы были не только украшением, но и несли в себе воспитательное значение, – говорит искусствовед, заместитель директора музея-заповедника «Бозок» Алишер Беспалинов. – Девушка училась терпению, степенности и выдержке. Многочисленные подвески заставляли степных красавиц поднимать высоко голову и держать спину прямо, не сутулиться. Во время ходьбы девушки шолпы издавали характерный звук, по которому определяли ее характер. Чтобы не создавать излишнего шума, их обладательницам приходилось вырабатывать красивую летящую походку. Традиция носить такие украшения восходит к эпохе бронзы и сохраняется до сего дня.

Разнообразные шолпы с подвесками в виде колокольчиков носили в степи девушки и молодые женщины. Для инкрустации украшений применялись сердолик, бирюза, жемчуг, коралл, алмаз, рубин. Казахов всегда привлекала красота таких камней, они верили в чудодейственную силу, заключенную в них. Не случайно камни в украшениях называют «көз» (глаз). В этом случае драгоценный камень понимается как всевидящее, стерегущее око.

От «Золотого воина» к Инжу

– 2024 год занимает особое место в нашей истории, – говорит член Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Айгуль Капбарова. – Мы отмечаем 100-летие со дня рождения выдающегося археолога Кемаля Акишевича Акишева. Его заслуги в области археологии неоценимы: раскопки крупных царских курганов некрополя Бесшатыр, открытие миру «Золотого воина» из кургана Иссык, исследование древнего Отрара и средневековых городов на трассе Великого шелкового пути. Последним научным открытием ученого стало городище Бозок на территории Астаны, и именно ему мы обязаны идеей создания Национального парка «Бозок». Здесь, на территории городища Бозок, начиналась история нашей столицы, и мы должны свято беречь древнюю историю.

Связь истории и традиций участники фестиваля увидели в уникальных находках археологов. Своими исследованиями делится директор Научно-исследовательского института археологии ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Марал Хабдулина:

– В южной части археологического памятника «Бозок» было найдено погребение женщины – воительницы Инжу (так назвали ее археологи). Она была одета в красивую шелковую ткань, в ушах – сережки, на шее – бусы, головной убор украшен жемчужным бисером с двух сторон. На ней были серебряные браслеты и украшения. Тысячу лет тому назад эта женщина-воительница была здесь хранительницей семейного очага, уделяла внимание одежде, украшениям. Теперь она стала одним из символов предшественника Астаны – городища Бозок.

– Сегодняшний этнографический праздник мы посвящаем Бозок аруы – красавице Бозока, – говорит председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова. – Такие диалоговые площадки, как нынешний фестиваль, помогают понять актуальность развития, сохранения, популяризации этнографии. Думаю, что образ женщины-воительницы станет символом женской силы и красоты для подрастающего поколения. Ведь обычаи, традиции казахского народа, по существу, сегодня становятся основой воспитания. По поручению министра культуры и информации Аиды Балаевой мы сейчас объединяем всех специалистов для выработки концептуального подхода к сохранению духовного наследия.

Кумис Сеитова считает, что понимание ценностей, дошедших до нас сквозь тысячелетия, а также возрождение забытых традиций казахов дает возможность правильного осознания роли нашего народа в истории человечества.

В свою очередь известная казахская писательница, автор книги «Бозок аруы» Шарбану Бейсенова рассказала на фестивале о роли женщин в кочевой культуре. В своем обращении к девочкам-подросткам, участницам обряда шолпы тағу, она сделала акцент на том, что казахские девушки никогда не закрывали лица паранджой. По одежде и украшениям можно было определить статус женщины. Поэтому так важно знать культуру украшений и одежды, в которых на протяжении веков были заложены и мудрость, и опыт, и духовные ориен­тиры казахского народа.

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» ежегодно проводит этнографические мероприятия, показывает богатое нематериальное культурное наследие казахского народа. Среди таких мероприятий – уже полюбившиеся жителям Астаны обряды атқа міңгізу, қымызмұрындық, сірге жияр. Организаторы надеются, что фестиваль «Бозоқ аруының көрікті шашбауы» тоже понравился горожанам и гостям города и найдет свое продолжение в регионах и отклик в сердцах казахстанцев.