Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 16 сентября 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султан», - говорится в тексте Распоряжения.

