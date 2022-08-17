Коси, коса, пока роса

Заготовка кормов ударными темпами ведется в Костанайской области.

В текущем году погода благоволит фермерам. Обильные дожди, выпавшие в мае, июне и июле, способствовали бурному росту многолетних трав. Так что темпы сенокосной кампании нынче выше прошлогодних.

Если в 2021-м к этому времени в регионе удалось заготовить лишь около 900 тыс. тонн сена, то на сегодняшний день накошено уже 1 млн 22 тыс. тонн. Это 98% от потребности.

В целом в текущем году для успешной зимовки скота планируется заготовить 1 млн 40 тыс. тонн сена, 154 тыс. тонн сенажа и 191 тыс. тонн силоса. Косить многолетние травы в регионе продолжат до тех пор, пока будет позволять погода. Ожидается, что удастся заготовить процентов на 20–30 свыше того, что необходимо.

В связи с тем, что урожай многолетних трав в нынешнем году в Костанайской области несколько богаче прошлых лет, то и цена на сено немного ниже. В облсельхозуправлении отмечают: стоимость тюка дешевле примерно на 10%. В среднем его цена варьируется в пределах 400–500 тенге.