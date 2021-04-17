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Космический корабль совершил посадку в степи Казахстана
Космический корабль "Союз МС-17" совершил успешную посадку в степи Казахстана, следует из трансляции на сайте Роскосмоса, передает Ria.ru.   

Командир экипажа Сергей Рыжиков доложил об отличном самочувствии команды.

В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.

Спасатели помогли им выбраться из аппарата. Первым из "Союза" показался капитан, сидевший ближе всех к выходному люку, за ним – Рубинс, которой вручили букет цветов, и Кудь-Сверчков.

Россияне после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а Рубинс – в США.

Экипаж "Союза МС-17" вышел на орбиту 184 дня назад. За время экспедиции Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался более 11 лет. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха продолжилась.

Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".


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