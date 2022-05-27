Косшы: статус города и реалии пригорода

Города, как люди, имеют свои биографии. 27 июля 2021 года Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан Указ о присвоении поселку Косшы статуса города областного значения. Как происходит его трансформация в качественно новое состояние, что здесь изменилось за минувшие 10 месяцев?

Чтобы узнать об этом, я побывал на днях в Косшы, благо находится он, что называется, под боком у столицы, то есть имеет пригородное положение, поэтому поездка до него маршрутным автобусом заняла всего-то 30 минут. Еще меньше времени тратится на дорогу, если ехать на личном автомобиле.

Граница Косшы начинается со вполне городского ландшафта в виде новых многоэтажных домов, которыми застроен микрорайон «Лесная поляна». Далее глазам открываются уже одноэтажные виды: коммерческие объекты, частный жилой сектор… Прямо по курсу находится городской акимат, представляющий собой эпицентр местной общественной жизни. С него и началось знакомство с городом.

Акимат без коридоров

Кстати, по своей архитектуре здание, в котором размещена местная исполнительная власть, совершенно не вписывается в представления о подобных учреждениях: оно вовсе лишено характерной помпезности и похоже на нечто вроде… производственного помещения. Как выяснилось, первое впечатление не обманывает: нынешнее здание косшынского акимата изначально строилось для коммерческих целей... Вообще, о первых днях и месяцах жизни недавно сформированного городского управленческого аппарата стоит сказать отдельно. Услышать об этом довелось от акима города Косшы Гайдара Касенова.

После назначения на долж­ность, а это произошло 23 августа 2021 года, градоначальник столкнулся с тем, что у него нет… служебного кабинета! Как и у его команды госслужащих. Старое здание сельского акимата в счет не бралось, оно совершенно не подходило для нового штата.

В этих непростых условиях первые акиматовские кабинеты, в том числе принадлежащий первому руководителю, открылись… в магазине автозапчастей. На втором его этаже. Первый продолжал работать по профилю, то есть принимал покупателей и отпускал товар… Условия для работы, конечно, были и неоднозначными, и забавными, но ничего, терпели. Спустя 4 месяца переехали в нынешнее здание. Все это время оно достраивалось после перепланировки под акимат.

Как уже было сказано выше, исполнительный орган городской власти вовсе не отвечает устоявшимся представлениям о подобных учреждениях. В нем нет зала ожидания и длинных коридоров: перешагнув порог, оказываешься сразу рядом с властью. Кабинет самого акима города – в нескольких шагах от входа, как и у его заместителей, руководителей профильных отделов.

– Я хотел сделать акимат «открытым», и это получилось, – говорит глава Косшы Гайдар Касенов. – Мы готовы принять людей с их насущными вопросами в любой день и час, этого я требую от своих подчиненных. В целом же формирование городской управленческой структуры со всеми ее отделами и управлениями проходило с трудностями. Казалось, вокруг хватает пустырей, где можно бы строить нужные административные здания, но выяснилось, что у всех этих пустующих участков уже есть хозяева... Скажу больше, пока не заработало городское управление казначейства, я попросту не мог выплачивать сотрудникам зарплату. Однако постепенно все структуры были созданы, размещены, в настоящее время полноценно функционируют, хотя проблемы еще сохраняются.

«Челночный» – плохого в этом нет

Надо признать, что с переходом в свой нынешний статус в положении Косшы появилась некая двойственность. Казалось, город областного значения и в то же время – пригород. Со всеми его чертами, главной из которых является «челночная» работа местных жителей, но уже в другом городе – Нур-Султане. Цифра, способная впечатлить: каждое утро из Косшы в столицу выезжает примерно 20–25 тыс. автомобилей с людьми, спешащими на работу. Столько же возвращается вечером обратно. И это не считая тех, кто передвигается на общественном транспорте. Коротко говоря, в «городе» – так продолжают в разговоре называть здесь столицу – работают десятки тысяч косшынцев, примерно 80% трудоспособного населения.

Хорошо это или плохо для самого Косшы? Руководство последнего ничего плохого в том, что люди находят себе работу в столице, не видит. Благодаря «челночности» не возникает проблем с трудоустройством. В настоящее время численность населения города по официальным данным составляет около 60 тыс. человек. Однако в реальности эта цифра может быть много больше и достигать 80 тыс.

По информации городского отдела занятости и социальных программ, проблемы безработицы как таковой здесь не сущест­вует. С начала года в Косшы официально зарегистрировался всего 121 безработный. В том числе 58 граждан прибегли к этому, чтобы впоследствии оформить социальные пособия. Прописаны и проживают 173 инвалида, 600 пенсионеров, 55 семей – получателей адресной социальной помощи. Многие также предпочитают иметь прописку в столице, хотя фактически живут в этом пригороде, поэтому точные цифры, отражающие уровень населения, назвать сложно.

По мнению акима, несмотря ни на что, миграционный поток не ослабевает, больше того, каждый день население Косшы пополняется в среднем еще одним новым жителем. По некоторым прогнозам, примерно через 5 лет оно достигнет 100 тыс. Поэтому уже сейчас городские системы жизнеобеспечения испытывают большие нагрузки. В списке наиболее «горячих» проблем первую строчку занимает водоснабжение.

По информации местного отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, в городе насчитывается 89 многоквартирных жилых домов. Еще есть более 12 тыс. домостроений частного сектора. Жилищная сфера переживает строительный бум, чего не скажешь о коммунальных системах: они отстают в этой многолетней «гонке».

Главное – вода и школы

Последствия не заставляют себя долго ждать, воды потребителям, в особенности в летний сезон, уже не хватает. Как рассказали в городском отделе ЖКХ, водозабор осуществляется из подземных источников. При помощи насосов вода поднимается наверх, накапливается в больших резервуарах. Затем проходит очистку фильтрами и после этого направляется в разводящие сети города. Мастер местной водозаборной станции Рустем Хадыркеев, с кем довелось поговорить, считает, что качество воды в Косшы хорошее, но и он разделяет мнение о том, что ее объем нужно наращивать.

В 2009 году он составлял 2 800 кубометров в сутки.

В 2016-м этот показатель «подскочил» до 10 тыс. кубометров. В 2021-м – очередной рост, и так бесконечно…

Проблема в том, что подземный источник воды, который используется в настоящее время, не обладает нужным ресурсом и очень зависим от паводков, осадков, которые подпитывают подземные воды. В связи с засушливостью последних лет источники стали скудеть. До этого времени проблема решалась путем бурения новых скважин. Их количество было доведено до 21, задействованы ныне 16 из них. Однако, как было сказано выше, потребности города «переросли» мощности существующего водного источника. Поэтому в настоящее время ведутся проект­но-изыскательские работы для строительства нового водозабора. Чтобы поддержать уровень существующей водопроводно-канализационной системы, в ее ремонт и обновление ежегодно инвестируются солидные суммы из бюджета. Кстати, эти системы включают свыше 380 км сетей и более 70 КНС – канализационно-насосных станций.

Все тот же рост населения стал причиной нехватки школ. Ученический контингент в Косшы в настоящее время насчитывает 8 124 ребенка. Работают три школы, из которых две – в режиме трехсменки. В микрорайоне «Лесная поляна» в школе на 1 200 мест обучаются 5 060 детей.

Трехсменка означает, что занятия в стенах образовательных организаций начинаются в 8 утра и заканчиваются в 20.00 вечера. Под учебные классы переделаны некоторые непрофильные хозяйственные и досуговые помещения. К примеру, актовый зал может быть разделен перегородкой и использован как две учебные аудитории…

– Количество параллельных классов в наших школах нынче достигло 18, – говорит заведующий отделом образования города Канат Ахметов. – В одной из них только первых классов насчитываться 26! Ежегодно число детей увеличивается на 900–1 000. Всего два года назад в том же Косшы учеников насчитывалось 3 500, в этом году их уже 5 060. Есть одна частная школа, в которой обучается 709 детей. Для решения проблемы нехватки ученических мест строятся еще три новые школы. Одна из них будет сдана в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Последующие две – в 2023 году. Это дает надежду на то, что колоссальная перегруженность образовательных учреждений будет все-таки преодолена.

С чем, по словам собеседника, не испытывает система образования города проблем, так это с кадрами. Многие учителя из числа местных вынуждены работать в Нур-Султане. Они хотели бы трудоустроиться в Косшы, рядом с домом. Кроме них есть еще новые прибывающие из самых разных регионов страны. Поэтому от заявлений и резюме потенциальных педагогов для местных школ нет отбоя.

– Будем брать самых достойных, – говорит руководитель городского отдела образования. – Стоит сказать, что проблема нехватки школ сдвинулась с мертвой точки после того, как в апреле этого года Косшы посетил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Им было дано поручение по ускоренному порядку решения проблем местной системы образования.

Ожидания и настоящее

Между тем строительный процесс не замедляется в частном секторе, тут и там можно увидеть новостройки. С хозяином одной из них, Анарбаем Тиленовым, довелось пообщаться в ходе подготовки этого материала. Он рассказал, что родился и вырос в соседнем Узбекистане. В 2009 году переехал на историческую родину. Поначалу остановился с семьей в Шымкенте. Спустя три года решил перебраться в столицу. Работу нашел в СТО, взяли механиком. Дело свое Анарбай знает хорошо, поэтому и зарабатывает неплохо. Однако на покупку собственной квартиры для семьи, в которой шестеро детей, рассчитывать не приходится. Поэтому решил строить дом самостоятельно, для чего купил земельный учас­ток в Косшы. В минувшем году залили фундамент и подняли стены дома. Нынче, как только потеплело, продолжил стройку. Ко дню нашего визита бригада рабочих, она состоит из родственников хозяина, была занята возведением кровли.

– В этом году надеюсь завершить стройку и справить новоселье, – делится планами Анарбай. – Дом у меня будет просторный, хватит на шестерых наших детей. Супруга моя сейчас на работе, торгует вещами в одном из торговых центров столицы. По соседству со мной строят новые дома или уже обосновались люди из разных регионов Казахстана и разных национальностей. Живем мы все дружно.

…День за днем Косшы приобретает черты города. В нем поя­вились тротуары, светофоры, ремонтируются дороги, строятся новые объекты инфраструктуры. Глава администрации Гайдар Касенов отметил, что после придания населенному пункту городского статуса к нему резко возрос интерес бизнеса. И еще одно наблюдение: статус вызвал у местных жителей некие завышенные ожидания от перемен. Однако они не происходят по мановению волшебной палочки. Тот же процесс строительства того или иного объекта невозможен без обязательных процедур. Для их прохождения требуется время.

– Осилить громаду стоящих перед исполнительной властью города и области задач только за счет вливаний из областного бюджета невозможно, – говорит аким. – Нам помогает республиканский бюджет. Кроме того, стали активно привлекать частные инвестиции. Некоторые новые коммерческие проекты были запущены в Косшы раньше других в области. В общем, жизнь постепенно налаживается, и этот процесс будет только нарастать. Хочу пожелать косшынцам терпения. У нас будет современный, красивый, комфортный для проживания город.