Костанайцам простят неустойку

Общество
17
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Акцию по «прощению» неустойки проводит костанайская тепловая компания, готовясь к повышению тарифа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долги за тепло и горячую воду составляют основную долю общей задолженности костанайцев перед коммунальными предприятиями. Что, в общем-то, и понятно.

На сегодняшний день дебиторская задолженность по ГКП «КТЭК» составляет 1,2 млрд тенге. Больше половины этой суммы, а именно свыше 657 млн тенге, – долги юридических лиц и ИП. И еще более 543 млн тенге за горячую воду и отопление не оплатили жители Костаная.

– В условиях роста дебиторской задолженности значительно активизирована досудебная прак­тика по ее взысканию. С начала года направлено 5 126 уведомлений должникам (это почти в 6,7 раза больше, чем за восемь месяцев 2023 года) на сумму 1,2 миллиарда тенге. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было направлено всего 766 уведомлений на сумму 412,5 миллиона тенге, – рассказал руководитель отдела ЖКХ Азамат Бегалин.

Впрочем, в этом году ГКП «КТЭК» решило применить и альтернативный, более щадящий вариант борьбы с должниками. Впервые в своей практике Костанайская тепловая компания объявила акцию «Погаси долг – сэкономь на неустойке!».

Правда, распространяется она только на физических лиц. Итак, с 1 по 30 сентября КТЭК готова простить пени местным жителям при условии полного погашения задолженности по состоянию на 1 августа текущего года.

Ну а пока костанайцы решают,­ как будут расплачиваться с долгами за коммунальные услуги, тепловая компания готовит очередной «сюрприз». Правда, не совсем приятный для потребителей. КТЭК планирует подать заявку на пересмотр тарифа на теплоснабжение с 1 октября.

В отделе ЖКХ поясняют: это вынужденная мера. Дело в том, что с 1 июля нынешнего года пересмотрена цена товарного газа на выработку тепловой энергии, поставляемого АО «Qazaqgazaimaq», с ростом на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа на теплоснабжение от стоимости газа, а также высокую топливную составляющую в тарифе на теплоснабжение – порядка 60%, прогнозируемый рост составит 2,7%.

#Костанай #тарифы #теплоснабжение #КТЭК

Популярное

Все
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
В Астане планируют организовать производство по выпуску мини-гидроэлектростанций
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Развитие энергетики нельзя политизировать
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанские дзюдоистки успешно выступают на Паралимпиаде в Париже
Слово ученого должно быть убедительным
Кабы я была царица: целительницу с почестями встретили в Жамбылской области
Рожденный на благо своей страны
Как казахстанская фанера рискует «пролететь» над Европой
Когда дадут отопление в Астане
Методички по обучению казахскому языку поступили во все регионы страны
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
На энергетической безопасности экономить... опасно
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Взрастим своих Курчатовых!
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
Референдум в новых законодательных условиях
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

В Астане планируют организовать производство по выпуску мин…
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
«Группа людей ходит по квартирам» – в МВД прокомментировали…
Пожилую женщину искали сутки в Карагандинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]