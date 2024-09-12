Костанайцам простят неустойку

Долги за тепло и горячую воду составляют основную долю общей задолженности костанайцев перед коммунальными предприятиями. Что, в общем-то, и понятно.

На сегодняшний день дебиторская задолженность по ГКП «КТЭК» составляет 1,2 млрд тенге. Больше половины этой суммы, а именно свыше 657 млн тенге, – долги юридических лиц и ИП. И еще более 543 млн тенге за горячую воду и отопление не оплатили жители Костаная.

– В условиях роста дебиторской задолженности значительно активизирована досудебная прак­тика по ее взысканию. С начала года направлено 5 126 уведомлений должникам (это почти в 6,7 раза больше, чем за восемь месяцев 2023 года) на сумму 1,2 миллиарда тенге. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было направлено всего 766 уведомлений на сумму 412,5 миллиона тенге, – рассказал руководитель отдела ЖКХ Азамат Бегалин.

Впрочем, в этом году ГКП «КТЭК» решило применить и альтернативный, более щадящий вариант борьбы с должниками. Впервые в своей практике Костанайская тепловая компания объявила акцию «Погаси долг – сэкономь на неустойке!».

Правда, распространяется она только на физических лиц. Итак, с 1 по 30 сентября КТЭК готова простить пени местным жителям при условии полного погашения задолженности по состоянию на 1 августа текущего года.

Ну а пока костанайцы решают,­ как будут расплачиваться с долгами за коммунальные услуги, тепловая компания готовит очередной «сюрприз». Правда, не совсем приятный для потребителей. КТЭК планирует подать заявку на пересмотр тарифа на теплоснабжение с 1 октября.

В отделе ЖКХ поясняют: это вынужденная мера. Дело в том, что с 1 июля нынешнего года пересмотрена цена товарного газа на выработку тепловой энергии, поставляемого АО «Qazaqgazaimaq», с ростом на 11,4%. Учитывая прямую зависимость тарифа на теплоснабжение от стоимости газа, а также высокую топливную составляющую в тарифе на теплоснабжение – порядка 60%, прогнозируемый рост составит 2,7%.