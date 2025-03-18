Костюмы для маленьких модниц

Наурыз
2
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Путь в мир рукоделия для мастерицы из Семея начался в раннем детстве.

фото из архива Бакытжан Шапеновой

Любовь к шитью и вязанию Бакытжан Шапеновой привила бабушка. Как вспоминает Бакытжан, бабушка никогда не рисовала схемы для узоров и не делала выкройки. Процесс создания вещи шел по наитию, и она никогда не ошибалась. Бакытжан с интересом наблюдала, как из лоскутков собиралось одеяло с замысловатыми узорами, как из одной нити на свет появлялись теп­лые носочки.

К слову, в семье подрастали пятеро детей – четыре девочки и мальчик. И уже в пятом классе Бакытжан вязала для сестер теплые вещи. Помнит она и свой первый не совсем удачный опыт со швейной машиной. Это сейчас современные швейные машины с программным управлением и несколькими режимами работы, а тогда это было громоздкое устройство на деревянной подставке. Ткань тогда прошить не удалось, под лапку попал... пальчик девочки. Несмотря на это, Бакытжан шитье не бросила, а еще внимательнее слушала советы бабушки. И в седьмом классе девочка самостоятельно шила себе и сестрам наряды.

Так сложилось, что рукоделие стало смыслом ее жизни. Получив диплом учителя начальных классов, Бакытжан с головой ушла в работу. Но свое увлечение не оставила и вела в школе кружки рукоделия. Девочки с удовольствием оставались после уроков осваивать швейное мастерство. Супруг Бакытжан, видя, как жена увлеченно помогает юным мастерицам осваивать техники вязания и вышивания, посоветовал ей переквалифицироваться и стать учителем труда.

С мастерицей мы познакомились на одной из выставок декоративно-прикладного искусства. Внимание привлекли нарядные куклы в национальной одежде. Миниатюрные платья, камзолы, саукеле выполнены с такой ювелирной точностью, что невольно залюбуешься и обязательно захочешь взять в руки маленькую красавицу. Основа куклы, вы не поверите, деревянная болванка.

– Сначала я начала шить национальную одежду куклам. Мне это очень нравилось. Выбирала цвета, ткань, украшения. Из дерева супруг мне делал болванки очень простые, потом я им создавала наряд. Одевала кукол в простую повседневную одежду, некоторых из них превращала в богатых невест. Одежда их как будто оживляла, казалось, что вместе с ней проступали какие-то черты их характера. Это чувст­вовала не только я. Многие подходили ко мне на выставках и говорили: вот смотришь кукол – и кажется, что они вот-вот закружатся в танце, – рассказывает Бакытжан Шапенова.

Когда у супругов Шапеновых дочь собралась замуж, то Бакытжан решила сама сделать для нее саукеле. Выбрала подходящую ткань, вышила шелковыми нитками национальные узоры, украсила камнями и перьями филина. А после рождения внучки всерьез увлеклась шитьем национальной одежды – ведь подрастала маленькая модель.

Первый национальный наряд был сшит для обряда тұсау кесер, когда маленькая Айзере сделала свои первые шаги, а потом каждый год девочка получала новый наряд на Наурыз. Сейчас Айзере 12 лет. Она по-прежнему остается главной моделью для своей любимой апашки и с удовольствием наряжается в национальные костюмы. Для себя Бакытжан тоже шьет камзолы, чапаны, платья. Сейчас мастерица работает над кимешеком.

– Кимешек – это головной убор замужней женщины. У казахов он считался священным, и раньше его надевали после рождения первенца. Кимешек состоит из нескольких частей. Основная часть – это ткань, которая охватывает голову и спускается по спине. На ней могут быть вышивки, аппликации или другие украшения, характерные для конкретного региона. Чем моложе женщина, тем украшений на кимешеке больше. Сейчас кимешек надевают по праздникам, в основном женщины преклонного возраста.

Национальная одежда – это неотъем­лемый и важный атрибут казахской культуры. В основном казахи старались носить светлые и яркие оттенки. Каждый цвет имел свое значение. Например, белый – это счастье и благополучие, голубой олицетворял небо, желтый считали цветом мудрости, зрелости, красный – цветом огня, зеленый – молодости. Цветовая палитра в одежде подбиралась согласно возрасту: например, красный цвет использовался только в одежде молодежи. После тридцати лет не надевали одежду ярко-красного цвета, но использовали бордовый или другие оттенки красного.

– В наше время носить национальную одежду стало трендом. Ее надевают на тои, праздники. Да и в будние дни можно увидеть девушек и женщин в нацио­нальной одежде, многие дизайнеры и в современных нарядах используют стилизованные народные элементы, – говорит Бакытжан Шапенова.

Свое мастерство она передает ученицам. Девочки с удовольствием шьют камзолы, корсеты, пояса, украшенные орнаментами, такия. И свои работы они демонстрируют на школьном показе мод.

– Сейчас в школах по пятницам носят национальную одежду, и я вижу, что детям это нравится. Многие начали одеваться в национальном стиле и в другие дни, и это очень радует. Я и сама ношу на работу красивые камзолы. У меня их много. Некоторые сама сшила, некоторые купила, – рассказывает Бакытжан Шапенова.

И все же больше всего мастерице нравится шить детскую одежду в национальном стиле, яркую и красивую. В ближайшем будущем мы увидим коллекцию для маленьких казахстанцев от Бакытжан Шапеновой.

Тем временем внучка Айзере увлек­лась созданием национальных украшений. Недавно бабушка и внучка приняли участие в выставке мастеров. Радости девочки не было предела, когда несколько ее работ захотели приобрести семейские модницы. И сейчас юная мастерица обдумывает новые идеи.

#Семей #рукоделие #Бакытжан Шапенова

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