Кожевенный завод построит китайская компания в Туркестанской области

О реализации инвестиционных проектов рассказал аким Келесского района Жанибек Агыбаев.

– В целях создания индустриальной зоны в районе выделен земельный участок площадью 300 га с территории сельского округа Актобе, ведутся работы по необходимым инфраструктурным системам. В данном регионе ТОО Giga Group планирует построить асфальтобетонный завод общей стоимостью 450 млн тенге. Кроме того, компания КНР Peng Sheng намерена построить 4 завода на 50 га общей стоимостью 50 млрд тенге. В их числе кожевенный завод, заводы по производству желатина, устройств капельного орошения и хлопчатобумажный завод, – сказал Жанибек Есенулы.