Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 15 апреля в Казахстане отмечается День влюбленных. В этом году отделы РАГС Госкорпорации «Правительство для граждан» поступило более полутысячи заявок на регистрацию брака в этот день, сообщает Kazpravda.kz

Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана и Туркестанская область.

К слову, в 1 квартале 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков.

При этом наибольшее количество регистраций из общего числа также пришлось на Алматы, Астану и Туркестанскую область.

«Подать заявление на регистрацию брака в Казахстане можно через отделы РАГС, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня. Госорганы рассмотрят заявку в течение одного рабочего дня, и через 15 дней в выбранном РАГСе будет назначена регистрация», – проинформировали в Правительстве для граждан.

Там же добавили, что если дата регистрации приходится на нерабочий или праздничный день, то она будет автоматически перенесена на следующий за ним рабочий день.