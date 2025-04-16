Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана и Туркестанская область
Ежегодно 15 апреля в Казахстане отмечается День влюбленных. В этом году отделы РАГС Госкорпорации «Правительство для граждан» поступило более полутысячи заявок на регистрацию брака в этот день, сообщает Kazpravda.kz
Лидерами по числу регистраций стали Алматы, Астана и Туркестанская область.
К слову, в 1 квартале 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 23 835 браков.
При этом наибольшее количество регистраций из общего числа также пришлось на Алматы, Астану и Туркестанскую область.
«Подать заявление на регистрацию брака в Казахстане можно через отделы РАГС, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня. Госорганы рассмотрят заявку в течение одного рабочего дня, и через 15 дней в выбранном РАГСе будет назначена регистрация», – проинформировали в Правительстве для граждан.
Там же добавили, что если дата регистрации приходится на нерабочий или праздничный день, то она будет автоматически перенесена на следующий за ним рабочий день.