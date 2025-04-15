В мире существует множество праздников, посвященных любви: от классического Дня святого Валентина до древних обрядов в разных культурах. Но у казахского народа есть своя, по-настоящему трогательная и исторически значимая дата — День Козы Корпеша и Баян Сулу, который отмечается ежегодно 15 апреля. Это праздник вечной любви, верности и жертвенности, наполненный национальным колоритом и трагической красотой. Об этом читайте в материале корреспондента Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Козы Корпеш и Баян Сулу — герои одной из самых знаменитых казахских поэм. Их история родилась в устном эпосе и передавалась из поколения в поколение как символ чистой и трагичной любви.

Баян и Козы были обручены с самого детства по обету их отцов. Их сердца принадлежали друг другу, и никакие преграды не могли разлучить влюбленных… кроме одной — коварной зависти и мести.

Согласно старинной легенде, друзья Сарыбай и Карабай с детства поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Но Сарыбай умирает во время охоты, не дождавшись рождения сына. Подрастающие Козы и Баян, связанные узами брачного договора, полюбили друг друга. С течением времени Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного палуана Кодара, спасшего однажды его отары от джута. Кодар становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым погиб Козы. Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар принимается за работу, углубляясь, держась за волосы Баян. Девушка неожиданно отрезает косы: Кодар проваливается в бездну и погибает. Козы Корпеш отомщен. На его могиле героиня легенды лишает себя жизни острым кинжалом, не в силах находиться в этом мире без любимого.

Несмотря на трагичность, эта история стала символом любви, способной преодолеть даже смерть.

Почему праздник отмечается именно 15 апреля?

Выбор даты неслучаен: считается, что именно в это время природа окончательно пробуждается, и вместе с ней оживают чувства. Весна символизирует обновление, надежду, и День Козы Корпеша и Баян Сулу словно напоминает нам: любовь — это вечная сила, способная дать смысл жизни и преодолеть любые преграды.

Сегодня все больше молодых людей в Казахстане предпочитают отмечать именно казахский День влюбленных, отдавая дань уважения национальной культуре и своим корням. В этот день молодые люди дарят друг другу символические подарки, читают стихи, делятся теплыми словами. В школах и университетах проводят тематические мероприятия, а в социальных сетях — флешмобы, посвященные любви Баян и Козы.

Могила Козы Корпеш и Баян Сулу расположена в Восточном Казахстане и считается одним из духовных памятников страны. Тысячи людей посещают ее, чтобы отдать дань уважения и помолиться за счастье в личной жизни. Этот монумент — не просто надгробие, а каменное свидетельство бессмертия любви.

Любовь — это язык, понятный без слов. История Козы Корпеша и Баян Сулу учит нас тому, что искренние чувства и преданность важны во все времена. И пусть этот день напомнит каждому из нас: беречь любовь — значит беречь самое ценное в жизни.