Краснокнижного хищника-бородача засняли в нацпарке Алматинской области

Инспекторы Шарынского ГНПП во время планового рейда встретили птицу-бородача, занесенную в Красную книгу Казахстана в категорию 3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Фото: wikipedia.org

Бородач или ягнятник относится к числу самых крупных и мощных птиц на планете, масса которой достигает 7 кг, а размах крыльев — 275 см. Взрослые особи вырастают в длину до 1,25 метра.

Это уникальное существо практически полностью питается костями. Его желудок производит кислоту с уровнем pH менее 1, что позволяет птице быстро растворять кости, зубы и копыта. Как правило, крупные кости растворяются в течение суток.

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