Креативный подход Конституционная реформа 11 марта 2026 г. 5:45 4 Елена Мартынова Карагандинские активисты из Народной партии Казахстана креативно подошли к объяснению конституционной реформы: они организовали для молодежи увлекательный баттл в формате КВН. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В состязании участвовали исключительно девичьи команды, в состав которых вошли старшеклассницы и студентки из Астаны, Павлодара, Караганды, Сарани и Бухар-Жырауского района. Открыл турнир веселых и находчивых председатель областного филиала Народной партии Казахстана Халел Максутов. – Нашей молодежи предстоит строить будущее Казахстана. И новая Конституция здесь сыграет основополагающую роль, – сказал партиец. – Считаю важным то, что в проекте Основного закона особое внимание уделено развитию человеческого потенциала, образованию, науке и инновациям. Будущее – за цифровыми технологиями. Радует, что сегодня на государственном уровне это понимают и внедряют IT-решения во все сферы нашей жизни. Именно теме цифровизации был посвящен карагандинский турнир КВН. Ему дали название «Offline – Online: жизнь между реальностью и соцсетями». Девушки шутили об отношениях в Интернете, фейках, искусственном интеллекте и кибербезопасности. Последняя тема особенно актуальна, и это отражено в проекте Конституции – в обновленном тексте документа содержатся четкие нормы, касающиеся защиты персональных данных. – Устраивая турнир по КВН, мы никого не агитируем. Просто хотим донести информацию о важности конституционной реформы, – отметила руководитель женского крыла областного филиала НПК Меруерт Барменшинова. – В повседневной жизни нам, взрослым, редко удается поговорить со своими детьми по душам. А на сцене они креативят, раскрывают потенциал и показывают, в каком направлении хотят двигаться. Конкурсное жюри оценивало команды КВН по таким критериям, как оригинальность, юмористическое наполнение выступлений, артистизм, импровизация и слаженность. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. #конституция #Конституционная реформа