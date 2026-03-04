В состязании участвовали исключительно девичьи команды, в состав которых вошли старшеклассницы и студентки из Астаны, Павлодара, Караганды, Сарани и Бухар-Жырауского района. Открыл турнир веселых и находчивых председатель областного филиала Народной партии Казахстана Халел Максутов.

– Нашей молодежи пред­стоит строить будущее Казахстана. И новая Конституция здесь сыграет основополагаю­щую роль, – сказал пар­тиец. – Считаю важным то, что в проек­те Основного закона особое внимание уделено развитию человеческого потенциала, образованию, науке и инновациям. Будущее – за цифровыми технологиями. Радует, что сегодня на государственном уровне это понимают и внедряют IT-решения во все сферы нашей жизни.

Именно теме цифровизации был посвящен карагандинский турнир КВН. Ему дали название «Offline – Online: жизнь между реальностью и соцсетями». Девушки шутили об отношениях в Интернете, фейках, искусственном интеллекте и кибербезопасности. Последняя тема особенно актуальна, и это отражено в проекте Конституции – в обновленном тексте документа содержатся четкие нормы, касающиеся защиты персональных данных.

– Устраивая турнир по КВН, мы никого не агитируем.­ Просто хотим донести информацию о важности конституционной реформы, – отметила руководитель женского крыла областного филиала НПК Меруерт Барменши­нова. – В повседневной жизни нам, взрослым, редко удается поговорить со своими детьми по душам. А на сцене они креативят, раскрывают потенциал и показывают, в каком направлении хотят двигаться.

Конкурсное жюри оценивало команды КВН по таким критериям, как оригинальность, юмористическое наполнение выступлений, артистизм, импровизация и слаженность. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.