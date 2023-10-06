Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Обманувших почти полсотни казахстанцев мошенниц задержали полицейские Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

Фото: Kazpravda.kz

2 подруги убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты. Злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет через пару недель. Получив нужные коды для покупки, они забирали товары из магазина и перепродавали.

На их уловки повелись 45 доверчивых казахстанцев. За 3 месяца аферистки обманули жителей Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны более чем на 40 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны на территории города. Одна из них является жительницей ЗКО. Заявления потерпевших зарегистрированы по части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное неоднократно. По окончании расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд», – рассказал следователь Каратауского РУП Нурислам Есенбеков.

 

#задержание #полиция #мошенничество #Шымкент #кредит

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