Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге

Обманувших почти полсотни казахстанцев мошенниц задержали полицейские Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП города.

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2 подруги убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты. Злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет через пару недель. Получив нужные коды для покупки, они забирали товары из магазина и перепродавали.

На их уловки повелись 45 доверчивых казахстанцев. За 3 месяца аферистки обманули жителей Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны более чем на 40 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны на территории города. Одна из них является жительницей ЗКО. Заявления потерпевших зарегистрированы по части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное неоднократно. По окончании расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд», – рассказал следователь Каратауского РУП Нурислам Есенбеков.