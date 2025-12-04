Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) намерено стимулировать бизнес
Запуск нового инвестиционного цикла предусмотрен в недавно одобренной Программе совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР на 2026–2028 годы. Правительство также намерено кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике.
Как отметил в ходе одного из недавних заседаний Премьер-министр Олжас Бектенов, одним из ключевых факторов роста экономики остается активная реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.
– Вовлечение капиталов банков второго уровня в кредитование реального сектора придаст значительный импульс развитию отечественной экономики. Совместными усилиями необходимо выработать дополнительные действенные финансовые инструменты, упростить и оцифровать весь процесс кредитования бизнеса. Минимизация административных барьеров и повышение гибкости в работе с инвесторами дадут возможность увеличить долю корпоративного кредитования, – сказал руководитель Правительства.
Кредитование служит стержнем национальной экономики, оно способно оживить инвестиционный рынок, и последние данные, представленные председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадиной Абылкасымовой, свидетельствуют о системной работе ведомства, направленной на стимулирование бизнеса и снижение долговой нагрузки населения.
Так, за девять месяцев текущего года зафиксирован общий рост кредитов экономике на 14,6%. Ключевым драйвером при этом выступает корпоративный сектор: кредиты бизнесу увеличились на 12,1% – до 14,7 трлн тенге. По данным агентства, в структуре корпоративного кредитования 44% приходится на кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ), 36% – крупному бизнесу, а оставшиеся 20% – индивидуальным предпринимателям.
инфографика Павла Цедилина
Для фискального стимулирования в рамках Налогового кодекса в 2024-м введен КПН на ноты Национального банка. В текущем году начал действовать особый порядок налогообложения доходов банков от государственных ценных бумаг и других высоколиквидных активов.
– С 2026 года вводятся дифференцированные ставки КПН по доходам банков от корпоративного кредитования – 20 процентов, от потребительского кредитования и других видов деятельности – 25 процентов, – сообщила глава АРРФР, представляя запланированные агентством мероприятия в рамках Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения.
Кроме того, в рамках пруденциального стимулирования для высвобождения капитала банков снижено риск-взвешивание по займам МСБ и синдицированным займам до 50%. Нормативы ликвидности понижены до 0,9, что позволило высвободить 2,6 трлн тенге.
Для смягчения залоговой политики повышены коэффициенты ликвидности по недвижимости и земельным участкам, договоры ГЧП и офтейк-контракты теперь признаны твердым залогом. Институциональные меры включают принятые в июне 2025 года законодательные поправки о создании Гарантийного фонда по кредитам МСБ на базе АО «ФРП «Даму». Модель, как пояснила Мадина Абылкасымова, предусматривает софинансирование фонда банками в объеме 40%. По последним данным, выдано 1 892 гарантии на 330 млрд тенге.
Напомним, что для кредитования крупных инвестиционных проектов в 2023–2024 годах на законодательном уровне приняты меры по развитию синдицированного кредитования. При АО «НУХ «Байтерек» создан соответствующий Проектный офис, начато финансирование восьми проектов стоимостью 1,9 трлн тенге.
Дополнительно для обеспечения банков долгосрочным фондированием с 2024 года запущен механизм инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков, что принесло 207 млрд тенге для кредитования 85 проектов. В то же время на рынке потребительского кредитования наблюдается замедление роста беззалоговых займов до 12,7% за девять месяцев текущего года (в 2024-м было 29,3%), что является результатом целенаправленных мер агентства по снижению долговой нагрузки граждан. При этом активный рост продолжается в сегменте залоговых потребительских кредитов, включая автокредиты, которые выросли на 32,2% – до 4,8 трлн тенге, и ипотечные кредиты, увеличившиеся на 10,4% с января.
Для дестимулирования неконтролируемого роста потребительского кредитования финансовым регулятором ограничена максимальная сумма беззалогового кредита в банках и МФО. С августа 2025 года введен запрет на выдачу беззалоговых кредитов сроком более пяти лет. Последняя мера теперь не позволяет заемщикам с низкими доходами обходить коэффициент долговой нагрузки (КДН) за счет удлинения срока. Также для займов от трех до пяти лет риск-взвешивание к капиталу увеличено до 350%.
– При этом ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, распространенный на все займы и всех заемщиков; усилены требования к оценке платежеспособности заемщика, введены критерии заемщиков с высоким риском, установлены пороговые значения дефолтов для банков, – добавила глава финрегулятора.
С 2024 года применяется новый норматив – отношение совокупного долга заемщика к его годовому доходу. Снижены и предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ): по беззалоговым займам – с 56 до 46%, по залоговым – с 40 до 35%, а по ипотечным кредитам с июля 2026-го – с 25 до 20%.
– Агентство совместно с Нацбанком разработает новую методику определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. Это позволит увязать ставку с реальным уровнем риска и сохранить доступность кредитов. Будет пересмотрена методика расчета предельной ГЭСВ на основе рыночных данных для выдачи беззалоговых потребительских кредитов, – добавила председатель агентства.
Мораторий на продажу просроченных кредитов коллекторским компаниям для взыскания, из-за чего количество таких займов снизилось на 54%, планируется продлить до 1 мая 2027 года. При этом сама процедура внесудебного банкротства будет упрощена с введением механизма информирования граждан через sms.
Для снижения рисков в потребительском кредитовании в 2026 году будет активирован коэффициент совокупного долга к годовому доходу и установлено его нормативное значение, а также ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки.
В перспективе для дальнейшего стимулирования корпоративного кредитования с 1 апреля 2026 года будет активирован секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам на уровне 2%. В 2026-м агентство продолжит реализацию временных пруденциальных мер для увеличения кредитования бизнеса.
В частности, будут продлены пониженные значения коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит высвободить ликвидность на сумму до 3 трлн тенге.
Как отмечают в АРРФР, все эти меры направлены на перераспределение ресурсов банков в пользу кредитования реального сектора и сдерживания роста потребительского кредитования, на укрепление финансовой стабильности и защиту интересов населения.