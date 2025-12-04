фото из архива "КП"

Запуск нового инвестиционного цикла предусмотрен в недавно одобренной Программе совместных действий Правительства, Нацбанка и АРРФР на 2026–2028 годы. Правительство также намерено кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике.

Как отметил в ходе одного из недавних заседаний Премьер-министр Олжас Бектенов, одним из ключевых факторов роста экономики остается активная реа­лизация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

– Вовлечение капиталов банков второго уровня в кредитование реального сектора придаст значительный импульс развитию отечественной экономики. Совместными усилиями необходимо выработать дополнительные действенные финансовые инструменты, упростить и оцифровать весь процесс кредитования бизнеса. Минимизация административных барьеров и повышение гибкости в работе с инвесторами дадут возможность увеличить долю корпоративного кредитования, – сказал руководитель Правительства.

Кредитование служит стержнем национальной экономики, оно способно оживить инвестиционный рынок, и пос­ледние данные, представленные председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадиной Абылкасымовой, свидетельствуют о системной работе ведомства, направленной на стимулирование бизнеса и снижение долговой нагрузки населения.

Так, за девять месяцев текущего года зафиксирован общий рост кредитов экономике на 14,6%. Ключевым драйвером при этом выступает корпоративный сектор: кредиты бизнесу увеличились на 12,1% – до 14,7 трлн тенге. По данным агентства, в структуре корпоративного кредитования 44% приходится на кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ), 36% – крупному бизнесу, а оставшиеся 20% – индивидуальным предпринимателям.

инфографика Павла Цедилина

Для фискального стимулирования в рамках Налогового кодекса в 2024-м введен КПН на ноты Национального банка. В текущем году начал действовать особый порядок налогообложения доходов банков от государственных ценных бумаг и других высоколиквидных активов.

– С 2026 года вводятся дифференцированные ставки КПН по доходам банков от корпоративного кредитования – 20 процентов, от потребительского кредитования и других видов деятельности – 25 процентов, – сообщила глава АРРФР, представляя запланированные агентством мероприятия в рамках Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения.

Кроме того, в рамках пруденциального стимулирования для высвобождения капитала банков снижено риск-взвешивание по займам МСБ и синдицированным займам до 50%. Нормативы ликвидности понижены до 0,9, что позволило высвободить 2,6 трлн тенге.

Для смягчения залоговой политики повышены коэффициенты ликвидности по недвижимости и земельным участкам, договоры ГЧП и офтейк-контракты теперь признаны твердым залогом. Институциональные меры включают принятые в июне 2025 года законодательные поправки о ­создании Гарантийного фонда по кредитам МСБ на базе АО «ФРП «Даму». Модель, как пояснила Мадина Абылкасымова, предусматривает софинансирование фонда банками в ­объеме 40%. По последним данным, выдано 1 892 гарантии на 330 млрд тенге.

Напомним, что для кредитования крупных инвестиционных проектов в 2023–2024 годах на законодательном уровне приняты меры по развитию синдицированного кредитования. При АО «НУХ «Байтерек» создан соответствующий Проектный офис, начато финансирование восьми проектов стоимос­тью 1,9 трлн тенге.

Дополнительно для обеспечения банков долгосрочным фондированием с 2024 года запущен механизм инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков, что принесло 207 млрд тенге для кредитования 85 проектов. В то же время на рынке потребительского кредитования наблюдается замедление роста беззалоговых займов до 12,7% за девять месяцев текущего года (в 2024-м было 29,3%), что является результатом целенаправленных мер агентства по снижению долговой нагрузки граждан. При этом активный рост продолжается в сегменте залоговых потребительских кредитов, включая автокредиты, которые выросли на 32,2% – до 4,8 трлн тенге, и ипотечные кредиты, увеличившиеся на 10,4% с января.

Для дестимулирования неконтролируе­мого роста потребительского кредитования финансовым регулятором ограничена максимальная сумма беззалогового кредита в банках и МФО. С августа 2025 года введен запрет на выдачу беззалоговых кредитов сроком более пяти лет. Последняя мера теперь не позволяет заемщикам с низкими доходами обходить коэффициент долговой нагрузки (КДН) за счет удлинения срока. Также для займов от трех до пяти лет риск-взвешивание к капиталу увеличено до 350%.

– При этом ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, распространенный на все займы и всех заемщиков; усилены требования к оценке платежеспособности заемщика, введены критерии заемщиков с высоким риском, установлены пороговые значения дефолтов для банков, – добавила глава финрегулятора.

С 2024 года применяется новый норматив – отношение совокупного долга заемщика к его годовому доходу. Снижены и предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ): по беззалоговым займам – с 56 до 46%, по залоговым – с 40 до 35%, а по ипотечным кредитам с июля ­2026-го – с 25 до 20%.

– Агентство совместно с Нацбанком разработает новую методику определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. Это позволит увязать ставку с реальным уровнем риска и сохранить доступность кредитов. Будет пересмотрена методика расчета предельной ГЭСВ на основе рыночных данных для выдачи беззалоговых потребительских кредитов, – добавила председатель агентства.

Мораторий на продажу просроченных кредитов коллекторским компаниям для взыс­кания, из-за чего количество таких займов снизилось на 54%, планируется продлить до 1 мая 2027 года. При этом сама процедура внесудебного банкротства будет упрощена с введением механизма информирования граждан через sms.

Для снижения рисков в потребительском кредитовании в 2026 году будет активирован коэффициент совокупного долга к годовому доходу и установлено его нормативное значение, а также ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки.

В перспективе для дальнейшего стимулирования корпоративного кредитования с 1 апреля 2026 года будет активирован секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам на уровне 2%. В 2026-м агентство продолжит реализацию временных пруденциальных мер для увеличения кредитования бизнеса.

В частности, будут продлены пониженные значения коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит высвободить ликвидность на сумму до 3 трлн тенге.

Как отмечают в АРРФР, все эти меры направлены на перераспределение ресурсов банков в пользу кредитования реального сектора и сдерживания роста потребительского кредитования, на укрепление финансовой стабильности и защиту интересов населения.