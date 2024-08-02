«Крепкий парень» или настоящая женщина?

– Анеля, про бизнес поговорим чуть позже, пока поздравляю Вас с большим событием – выходом книги «Сильная духом». Почему решились взяться за перо?

– Знаете, это выстраданная книга – ее я написала от боли. У всех у нас есть душевные раны, только не всегда сразу понятно, откуда у них ноги растут, как говорится. Я решила покопаться в себе, мои поиски и вылились в эту книгу, которой я хотела бы вдохновить в первую очередь моих соотечест­венниц и, может быть, даже уберечь их от каких-то ошибок.

– Стало легче после «раскопок» души?

– Да! Обид у меня поднакопилось, как и усталости. Так уж получилось, что я еще совсем молоденькой подалась в предпринимательство. Денег на это особо не было, а смекалка и хватка убедили, что не пропаду. Так, в 20 лет у меня появился первый ресторан, под него я взяла в банке кредит в 150 тысяч долларов, в 23 – второй, а потом и третий. Кредитов было уже 8, сумма выплат огромная, а я не могла остановиться: видела результат, и плевать, что работать приходилось 24 часа в сутки.

Плюс у меня была серьезная обида на отца – в детстве доставалось от него. Я была девчонкой из простой казахской семьи, родилась в деревне Бурное Жамбылской области. Никто со мной не нянькался, сама утром встала, перекусила и по морозу шла в школу. Наверное, это нормально – родители пашут, все заняты по хозяйству. Но недостаток любви крепко засел в голове и сердце.

Может, я бы так и прожила с этим чувством всю жизнь, но я освоила медитацию Випассана – это 10 дней молчания, веганства и отлучения от гаджетов. Ты, твой разум и твое тело. И вот тогда я поняла, что жить прошлым – себя губить. Ну, буду я вспоминать, как меня буллили – девчонки поджидали возле школы и унижали, только зачем мне отравлять себе настоящее? Ну и еще один минус таких страданий – из них произрастают депрессия и стресс. А это в свою очередь тянет за собой болезни, и тогда будущее вообще под вопросом.

Что означает «Сильная духом»? В первую очередь это та, кто может смело рассказать о своей боли. Боль нужно выпускать, рассказывать о ней – будет легче, это же психотерапия. Травмированная женщина – человек с плохой энергией. Вспомните, что говорил Альберт Эйнштейн: «Все есть энергия, и это все, что есть». Плохая энергия – низкочастотные вибрации, это злость, агрессия. А подобное притягивает подобное. Хотите быть счастливой – вибрируйте правильно!

– Продолжим об Эйнштейне – физик сыграл значимую роль в Вашей судьбе: Вы – первая казашка, казахстанка, кто получил визу Эйнштейна в сфере business expert and makeup artist. И уже три года живете в США. Долго шли к этому?

– Вообще нет! Можно даже сказать, что случайно так получилось. В Америке я и прежде бывала – по рабочим вопросам, но о переезде не задумывалась. Подать заявку на получение визы Эйнштейна (EB-1A Visa – виза для граждан других стран, обладающих выдающимися талантами и достижениями. – Авт.) надоумили друзья. Я и подумала: почему нет? Еще сыграл и такой фактор: в Казахстане все знакомо, бизнес налажен. А мне захотелось испытать себя: как это – пройти путь в чужой стране?

Ставку сделала на любимое дело: на тот момент я с головой ушла в сферу красоты. Еще в 2013 году отучилась на курсах макияжа. Хотя до определенного времени я и косметика были вещами несовместимыми – краситься вообще не умела! А когда раз, два смогла себя преобразить, когда стала говорить себе, глядя в зеркало, что я красивая, уверенности ого-го как прибавилось!

На момент подачи заявки на визу у меня в Казахстане было несколько салонов красоты, регулярно проводила мастер-классы по мейкапу, была судьей на профильных конкурсах, получила несколько престижных наград за свои умения. Так что мне было что предложить новой стране…

Документы собирала долго – нюансов очень много, а вот одоб­рили визу буквально за считаные дни! Сначала радость накрыла с головой, но потом возник вопрос: а что дальше? И тут же отбросила такие мысли, сказала себе: Анеля, позволь себе жить так, как хочешь.

– Было сложно, признайтесь?

– Конечно! Одолевали мысли: вот сейчас соберу чемоданы, сына в охапку – и в Казахстан! Поплачусь дома родителям, как мне было непросто…

Но желание доказать самой себе, что я «крепкий парень», мысль «раз начала, иди до конца» перевесили. Когда было совсем тяжело, вспоминала прочтенные мной биографии успешных людей: они смогли, и я смогу!

Даже без хорошего знания анг­лийского. Повезло, что при моем скромном на тот момент знании языка я не стеснялась общаться, куда-то обращаться. Ну и что, что я не ас в грамматике? Меня понимают, я получаю, что мне нужно, дело спорится.

Пожалуй, сложнее всего было обеспечить достойную жизнь сыну. Ему-то пришлось не легче моего: увезли от любящих ата и әже. Помню, когда собирались, папа просил оставить внука с ними, даже предложил его усыновить: «Ты, дочка, поезжай, как обживешься, сын к тебе приедет».

И вот что я вам скажу: никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте своих детей, как бы вам ни было тяжело. Да, это испытание – поднимать детей, тем более одной, в чужой стране.

Я насмотрелась: эмигрантки, понимая, что местные законы не дают им возможности оставить ребенка до 12 лет дома одного (а им ведь надо работать!), отправляют детей на родину, к бабушкам-дедушкам. Утешают себя мыслью: вот встану на ноги, заберу. А в итоге за несколько лет связь теряется, и приехавшие к «вставшей на ноги» матери повзрослевшие дети даже не знают, как себя вести с этой уже практически чужой женщиной. Слово «мама» не могут выговорить. А женщина погружается в глубокую депрессию и винит себя.

Да, с детьми приезжим сложно, там не то что дома одного оставить – слово грубое на улице не скажи! Услышит кто, и абсолютно незнакомые люди могут подойти и спросить ребенка: «У тебя все в порядке? Я могу вызвать полицию».

Я сама как-то оказалась в такой ситуации: негромко отчитывала сына в парке, он стоял, хмурясь. Подлетела женщина: «Мальчик, что случилось?! Если тебя обижают, я вызову службы, тебя заберут в приют, а эту женщину (показывает на меня) задержат». Мой сын до того испугался перс­пективы оказаться в детдоме, что расплакался. А «сердобольная» незнакомка восприняла это как «значит, она тебя еще и бьет!» Я деликатно отошла в сторонку, потому что тут должна быть тактика: отвечу за сына, и тут уж точно прикатит полиция – в глазах посторонних это выглядело бы как попытка «замолчать» ребенка.

– А как вообще семья отнес­лась к Вашему переезду?

– Ой, пришлось немного побороться за право быть взрослой! Конечно, началось: Анеля, зачем тебе это надо, ты же наша, казахская девочка, не надо отрываться от корней.

Но когда уезжала, и я, и родители были другими. Мама с папой, как только я стала сама зарабатывать, всегда были под моей опекой, у нас даже как-то роли перераспределились. А потом я опять-таки благодаря «работе с головой» пересмотрела отношения. Уже давно не спорю со старшими, но делаю так, как хорошо и удобно мне. И вижу, как у родни поменялось ко мне отношение: оно ни в коем случае не стало хуже, наоборот, чувствуется уважение.

– Заметила, что Вы в своих соцсетях достаточно откровенны. Например, рассказываете, как сначала «сделали» себе грудь, а потом не постес­нялись показаться неглиже после операции по удалению имплантов.

– А что тут такого? Разве я устраиваю разврат у себя на страничке? Понимаю, вас интересует вопрос, как я вообще дошла до решения увеличить себе грудь. А тут все просто: это оказалось навязанным эталоном красоты. На тот момент я общалась с людьми, которые не преминули мне сказать, что грудь у меня не ахти. А я и поддалась – ну а вдруг им виднее? Сделала операцию в Майами в 2019 году. А в начале этого года, опять-таки после проработки своих обид и комплексов, поняла, что я шикарная женщина и без искусственной груди! И снова легла под нож.

А то, что я не стесняюсь это освещать, – так ведь в этом тоже моя миссия: я транслирую осознанность. Надо принимать себя, а не пытаться с помощью «улучшайзинга» стать счастливее.

Рассказывая все честно, я не боюсь хейтеров, не боюсь пресловутого «ұят». Даже если мне пишут в комментариях, что, мол, как же мне не стыдно, я никого не баню, не пытаюсь спорить. Главное – я принимаю себя, показываю, что и другие так могут. Ведь в чем лежит корень любого хейта? В невозможности сделать что-то, что делают другие, хотя тебе самой тоже этого хочется. Это чужая боль, которая, возможно, чуть выплеснется благодаря мне: выговорится человек у меня на страничке, попытается меня обидеть, ну и пусть. Я люблю свою аудиторию, она живая, заинтересованная мной, подписчики дают мне пищу для размышлений, а мой пример поможет им разобраться в себе.

– Давайте вернемся к Вашему бизнесу и американской жизни. Вы и в США продолжили не просто проводить мастер-классы по визажу, но и выпустили косметику под своим брендом.

– Да, все же связано. Я и в Казахстане уже занималась косметикой под собственным именем, но поворотным моментом стало обучение в Париже: решила пос­тичь секреты европейских косметологов. Ушла с головой в научные изыскания. Очень пригодилось – я поняла, что ставку надо делать на веганское производство. Оказалось, что в Америке полно фабрик, которые соответствуют всем этим стандартам.

Я сама подбирала составы, выверяла компоненты. В итоге родилась целая линейка как уходовой, так и декоративной косметики – Anelya Alim Cosmetics. В декабре 2023 года бренд вышел в свет, и эта партия разошлась уже пол­ностью благодаря тому, что я стала узнаваема в профессиональных кругах.

Я часто работаю на неделях моды как визажист, меня стали узнавать благодаря моему умению наносить макияж буквально за полчаса. Организаторы сказали «вау!» и сами вызвались мне помочь с продвижением моего бренда. Так я попала на выставку, где наводила красоту бок о бок с мировой легендой Бобби Браун. Эффект был поразительный: я стала популярной. И моя косметика тоже!

В общем, американцев впечатлили моя шустрость и желание действовать. Так и закрутилось: мастер-классы, конкурсы, сотрудничество. Сейчас работаю над созданием новой линейки уходовой косметики моего бренда.

– Какие еще планы, помимо направления красоты?

– Знаете, у Всевышнего на каждого свои планы, понимаю, что все мы пришли в этом мир служить. Сейчас мое намерение – открыть двери в женский мир, помочь женщинам осознать, что они – Женщины, научить их жить в легкости, для себя. Верю, что моего 20-летнего опыта и в бизнесе, и в духовной сфере для этого достаточно.