​Кричали слоганы, запевали песни

Лилия Сыздыкова

Команда предвыборного штаба кандидата в Президенты РК от движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова вела агитационную работу в Нур-Султане.

Так, на столичном Центральном рынке «Шанхай» прошла акция, которую поддержали порядка 15 человек: студенты, активная молодежь – они общались с многочисленными жителями и гостями столицы, покупателями и продавцами рынка, которым рассказывали о своем кандидате. Активисты раздавали листовки, агитационные материалы, отвечали на вопросы, фото­графировались с потенциальными избирателями.

Люди интересовались направлениями предвыборной платформы кандидата, а также высказывали собственные предложения по решению социальных вопросов населения.

Кроме того, в столице сторонники кандидата от «Ұлт тағдыры» провели в его поддержку молодежный флешмоб «Наш выбор – Косанов». На аллее на перекрестке улиц Ауэзова и Московская волонтеры в белых футболках раздавали агитационные материалы и листовки, объясняли основные направления предвыборной платформы кандидата и его позицию по актуальным для развития страны вопросам, фотографировались с жителями, кричали предвыборные слоганы, запевали песни.

Акции в поддержку своего кандидата его сторонники проводят по всей стране. В частности, вчера доверенные лица кандидата Амиржана Косанова посетили постояльцев Дома-интерната для престарелых и инвалидов Уральска. По озвученным в ходе встречи вопросам представители штаба обязались инициировать решения в ходе дальнейшей работы.

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