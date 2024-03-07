Криптовалюта и мошенничество: В АФМ предупредили казахстанцев

Мошенничество
25
Гульмира Кунапия
корреспондент

О запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане рассказли в АФМ, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой, таких как приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р.

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с чем, в АФМ напомнили, что на территории Казахстана запрещен:

  • выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.)
  • оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д)
  • деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)  

Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию МФЦА.

В начале года криптовалютчиков-нелегалов осудили в Астане.

#МФЦА #криптовалюта #биткойн #цифровые активы

Популярное

Все
«Стеклянный дом» не для женщин
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
В рядах Нацгвардии в преддверии 8 Марта состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
На вас оформили кредит?
Ущерб на сотни миллионов
Сила есть, ума не надо?
В коррупции подозревается руководство ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата Петропавловска»
Кардиолог Айжан Онгарбаева в медицине 13 лет. Лечить людей она мечтала с раннего детства
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере
Свалки наступают
«Ғибрат» – всем пример!
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
Сказка для любителей сладостей
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Кредиты на 35 млн тенге оформила на клиентов сотрудница бан…
Мошенница обещала помочь с закрытием кредитов в Жамбылской …
Автоподстава: на акмолинца оформили машину стоимостью 20 мл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]