Криптовалюта и мошенничество: В АФМ предупредили казахстанцев
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О запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане рассказли в АФМ, передает Kazpravda.kz
В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой, таких как приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р.
Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.
В связи с чем, в АФМ напомнили, что на территории Казахстана запрещен:
Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию МФЦА.
В начале года криптовалютчиков-нелегалов осудили в Астане.