Криптовалюта и мошенничество: В АФМ предупредили казахстанцев

О запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане рассказли в АФМ, передает Kazpravda.kz

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В настоящее время АФМ наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой, таких как приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р.

Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с чем, в АФМ напомнили, что на территории Казахстана запрещен:

выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.)

оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д)

деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)

Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию МФЦА.

В начале года криптовалютчиков-нелегалов осудили в Астане.