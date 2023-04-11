Крупная автовыставка Automechanika Astana пройдет в Астане

Транспорт, Общество, Технологии
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Automechanika – самый известный в мире выставочный бренд, объединяющий мероприятия для постпродажного обслуживания автомобилей.

Фото пресс-службы акимата Астаны

В международном выставочном центре EXPO в Астане состоится крупная автовыставка. Посетителям предложат запчасти от производителей, тест-драйвы, также пройдет секция тюнинга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Automechanika – самый известный в мире выставочный бренд, объединяющий мероприятия для постпродажного обслуживания автомобилей. 12-14 апреля Automechanika Astana пройдет в столице Казахстана, международном выставочном центре EXPO.

«В этом году мы видим, что интерес к участию, конечно, выше: эффекты экономических шоков несколько поутихли, бизнес также постепенно адаптируется, а мы рады предоставить площадку, где можно найти клиентов, партнеров и решения не только со всего ЕАЭС, но и других стран», - отмечают в пресс-центре выставки.

Среди участников мероприятия – крупные производители, с которыми можно встретиться лично.

Международный статус выставки подтверждают компании из Испании, Таиланда, Японии, Латвии, Польши, Беларуси, США, ОАЭ. Кроме того, на выставке будет организован целый китайский павильон, где расположатся крупные игроки рынка.

«Мы видим спрос иностранных компаний на сотрудничество с активно развивающимся Центрально-Азиатским регионом. Они также рассматривают Казахстан как точку взаимодействия с российскими компаниями, с которыми напрямую сотрудничать сейчас сложнее», - объяснили организаторы.

Традиционно на одной площадке с Automechanika Astana пройдет выставка коммерческого транспорта и строительной техники Komtrans Astana | Futuroad Expo Astana.

Согласно программе, 12 апреля в 11:00 состоится торжественное открытие выставки. А затем в течение нескольких дней пройдут сессии с участием отраслевых ассоциаций, компаний-участников и экспертов:

Сессия «Перспективы развития электротранспорта в Казахстане» (КазАвтоПром);

Обзор 1: итоги 2022 года на казахстанском авторынке. Обзор 2: предложения китайских брендов на рынке легковых автомобилей в Казахстане. (Агентство мониторинга и анализа автомобильного рынка (АМААР);

Консультации для предприятий малого и среднего бизнеса по вопросам налогообложения и господдержки (Палата предпринимателей Астаны);

Презентации и мастер-классы от участников: аккумуляторы VARTA (Clarios Kazakhstan), моторные масла Profix/Sanlube (MEIJI SANGYO COMPANY), амортизаторы FEBEST, автоматизация СТО (LEOPART), мастер-класс GRUNBAUM по ремонту автомобилей (BRAINSTORM).

Посетители смогут не только увидеть в качестве экспонатов, но и опробовать новые модели автомобилей на тест-драйвах на открытой площадке. Для этого Казахстанская Автомобильная Компания предоставит такие авто, как JAC J7, Kia K5, Kia Cerato, Chevrolet Malibu.

Уже полюбившаяся посетителям зона эксклюзивных тюнингованных автомобилей, организованная совместно с крупнейшим автосообществом в Казахстане LowKZ, также станет украшением выставки. Будут такие редкие модели, как Toyota Supra, Nissan GT-R, ретро MG MGB Mark, кастомный Ferrari на базе Toyota MR-2, спортивный drag racing BMW M4 Competition, дрифт-проект Nissan Silvia S13 и другие. А 14 апреля вместе с посетителями выберут ТОП-3 из них.

Также гостей ждут мастер-классы по оклейке авто, розыгрыш мерча и купонов на скидку.

Мероприятие состоится при официальной поддержке акимата Астаны, Ассоциации казахстанского автобизнеса АКАБ, Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», Союза Автотранспортников Республики Казахстан КАО, Союза транспортников Казахстана Kazlogistics, Союза строителей Казахстана, Аналитического агентства Автостат, Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД, Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка АМААР.

 

#Астана #выставка #автомобиль #авто

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