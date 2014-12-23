Крупнейшее в стране тепличное хозяйство запустили в ЮКО
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Первый сбор урожая томатов, который в КХ "Аделя" длился на протяжении трех месяцев, подходит к концу. А вот огурцы только созрели. Главный аграрий страны смог убедиться в этом лично. Так что основные поставки овощей аккурат поспеют к новогоднему столу. При этом порядка 70% урожая отправится в Россию, остальной объем продадут в северных регионах нашей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Спрос на продукцию КХ "Аделя" большой, ведь ее выращивают без применения пестицидов, о чем свидетельствует полученный экологический сертификат. На продукции стоит знак "ЭКО", что означает чистоту и безопасность овощей при потреблении.
Тепличное хозяйство построено на площади в 11 га в рамках Карты индустриализации Госпрограммы ФИИР. Стоимость проекта составляет 2, 574 млрд тенге. Ежегодно здесь будут собирать порядка 8 400 тонн огурцов и помидоров. На предприятии создано около 200 рабочих мест.
"Наше предприятие получило государственную поддержку в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020", – рассказывает управляющий КХ "Аделя" Арман Жетписбаев. – В частности, за счет государственных средств подведена линия газоснабжения. Также компания получила инвестиционные субсидии по программе "Агробизнес-2020" на сумму 516 миллионов тенге. Это очень хорошее подспорье для реализации столь крупного проекта".
В теплице установлено современное оборудование французской компании RISHEL. Все процессы, включая отопление, капельное орошение, зашторивание боковых и потолочных панелей, здесь полностью автоматизированы. Огурцы выращивают без грунта. Каждое растение помещено в отдельный контейнер из кокосового волокна. Воду сначала очищают, а потом подают к каждому растению с добавлением всех необходимых минеральных веществ, которые являются безвредными для человеческого организма. Технология, используемая при возделывании овощей, позволяет экономить поливную воду, удобрения и другие ресурсы.
"Запуск современного аграрного комплекса дает возможность наращивать экспортный потенциал сельского хозяйства страны, – отметил Мамытбеков, познакомившись с работой КХ "Аделя". – Благодаря завершению работ по строительству транспортного коридора продукция всего за сутки доходит до потребителя. Для нас важно, что государственная поддержка позволила оснастить комплекс современными технологиями. За последние три года площадь теплиц в стране увеличилась втрое. Южный Казахстан лидирует по этому показателю, активно используя имеющиеся возможности".
Общая площадь теплиц на юге составляет 907 га. Это 86% от республиканского показателя. В текущем году с теплиц региона собрано 105 тыс. тонн овощей. А их площадь за год увеличилась на 187 га. Примерно на столько же планируется расширение и в следующем году. Наращивание объема производства овощей в межсезонье будет способствовать снижению цен на овощи.
По информации заместителя акима области Сапарбека Туякбаева, южане приступили к созданию агроиндустриальных зон. Уже точно известно, что две будут специализироваться на возделывании овощей в закрытом грунте – под Шымкентом и в Сарыагашском районе. Чардаринцы займутся выращиванием лука, отрарцы в качестве специализации выбрали кукурузу, а казыгуртцы – садоводство.
Агроиндустриальные зоны в ближайшие годы создадут в каждом районе и городе области. Они помогут решить сразу две проблемы: внедрить инновации и обеспечить предпринимателям беззалоговый кредит, передав в лизинг оборудование. Тем самым будут созданы условия для работы и увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции.
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