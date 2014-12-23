Экономика Крупнейшее в стране тепличное хозяйство запустили в ЮКО Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Первый сбор урожая томатов, который в КХ "Аделя" длился на протяжении трех месяцев, подходит к концу. А вот огурцы только созрели. Главный аграрий страны смог убедиться в этом лично. Так что основные поставки овощей аккурат поспеют к новогоднему столу. При этом порядка 70% урожая отправится в Россию, остальной объем продадут в северных регионах нашей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Спрос на продукцию КХ "Аделя" большой, ведь ее выращивают без применения пестицидов, о чем свидетельствует полученный экологический сертификат. На продукции стоит знак "ЭКО", что означает чистоту и безопасность овощей при потреблении.



Тепличное хозяйство построено на площади в 11 га в рамках Карты индустриализации Госпрограммы ФИИР. Стоимость проекта составляет 2, 574 млрд тенге. Ежегодно здесь будут собирать порядка 8 400 тонн огурцов и помидоров. На предприятии создано около 200 рабочих мест.



"Наше предприятие получило государственную поддержку в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020", – рассказывает управляющий КХ "Аделя" Арман Жетписбаев. – В частности, за счет государственных средств подведена линия газоснабжения. Также компания получила инвестиционные субсидии по программе "Агробизнес-2020" на сумму 516 миллионов тенге. Это очень хорошее подспорье для реализации столь крупного проекта".



В теплице установлено современное оборудование французской компании RISHEL. Все процессы, включая отопление, капельное орошение, зашторивание боковых и потолочных панелей, здесь полностью автоматизированы. Огурцы выращивают без грунта. Каждое растение помещено в отдельный контейнер из кокосового волокна. Воду сначала очищают, а потом подают к каждому растению с добавлением всех необходимых минеральных веществ, которые являются безвредными для человеческого организма. Технология, используемая при возделывании овощей, позволяет экономить поливную воду, удобрения и другие ресурсы.



"Запуск современного аграрного комплекса дает возможность наращивать экспортный потенциал сельского хозяйства страны, – отметил Мамытбеков, познакомившись с работой КХ "Аделя". – Благодаря завершению работ по строительству транспортного коридора продукция всего за сутки доходит до потребителя. Для нас важно, что государственная поддерж­ка позволила оснастить комплекс современными технологиями. За последние три года площадь теплиц в стране увеличилась втрое. Южный Казахстан лидирует по этому показателю, активно используя имеющиеся возможности".



Общая площадь теплиц на юге составляет 907 га. Это 86% от республиканского показателя. В текущем году с теплиц региона собрано 105 тыс. тонн овощей. А их площадь за год увеличилась на 187 га. Примерно на столько же планируется расширение и в следующем году. Наращивание объема производства овощей в межсезонье будет способствовать снижению цен на овощи.



По информации заместителя акима области Сапарбека Туякбаева, южане приступили к созданию агроиндустриальных зон. Уже точно известно, что две будут специализироваться на возделывании овощей в закрытом грунте – под Шымкентом и в Сарыагашском районе. Чардаринцы займутся выращиванием лука, отрарцы в качестве специализации выбрали кукурузу, а казыгуртцы – садоводство.



Агроиндустриальные зоны в ближайшие годы создадут в каждом районе и городе области. Они помогут решить сразу две проблемы: внедрить инновации и обеспечить предпринимателям беззалоговый кредит, передав в лизинг оборудование. Тем самым будут созданы условия для работы и увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции.