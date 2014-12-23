Экономика
Крупнейшее в стране тепличное хозяйство запустили в ЮКО
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Первый сбор урожая томатов, который в КХ "Аделя" длился на протяжении трех месяцев, подходит к концу. А вот огурцы только созрели. Главный аграрий страны смог убедиться в этом лично. Так что основные поставки овощей аккурат поспеют к новогоднему столу. При этом порядка 70% урожая отправится в Россию, остальной объем продадут в северных регионах нашей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Спрос на продукцию КХ "Аделя" большой, ведь ее выращивают без применения пестицидов, о чем свидетельствует полученный экологический сертификат. На продукции стоит знак "ЭКО", что означает чистоту и безопасность овощей при потреблении.

Тепличное хозяйство построено на площади в 11 га в рамках Карты индустриализации Госпрограммы ФИИР. Стоимость проекта составляет 2, 574 млрд тенге. Ежегодно здесь будут собирать порядка 8 400 тонн огурцов и помидоров. На предприятии создано около 200 рабочих мест.

"Наше предприятие получило государственную поддержку в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020", – рассказывает управляющий КХ "Аделя" Арман Жетписбаев. – В частности, за счет государственных средств подведена линия газоснабжения. Также компания получила инвестиционные субсидии по программе "Агробизнес-2020" на сумму 516 миллионов тенге. Это очень хорошее подспорье для реализации столь крупного проекта".

В теплице установлено современное оборудование французской компании RISHEL. Все процессы, включая отопление, капельное орошение, зашторивание боковых и потолочных панелей, здесь полностью автоматизированы. Огурцы выращивают без грунта. Каждое растение помещено в отдельный контейнер из кокосового волокна. Воду сначала очищают, а потом подают к каждому растению с добавлением всех необходимых минеральных веществ, которые являются безвредными для человеческого организма. Технология, используемая при возделывании овощей, позволяет экономить поливную воду, удобрения и другие ресурсы.

"Запуск современного аграрного комплекса дает возможность наращивать экспортный потенциал сельского хозяйства страны, – отметил  Мамытбеков, познакомившись с работой КХ "Аделя". – Благодаря завершению работ по строительству транспортного коридора продукция всего за сутки доходит до потребителя. Для нас важно, что государственная поддерж­ка позволила оснастить комплекс современными технологиями. За последние три года площадь теплиц в стране увеличилась втрое. Южный Казахстан лидирует по этому показателю, активно используя имеющиеся возможности".

Общая площадь теплиц на юге составляет 907 га. Это 86% от республиканского показателя. В текущем году с теплиц региона собрано 105 тыс. тонн овощей. А их площадь за год увеличилась на 187 га. Примерно на столько же планируется расширение и в следующем году. Наращивание объема производства овощей в межсезонье будет способствовать снижению цен на овощи.

По информации заместителя акима области Сапарбека Туякбаева, южане приступили к созданию агроиндустриальных зон. Уже точно известно, что две будут специализироваться на возделывании овощей в закрытом грунте – под Шымкентом и в Сарыагашском районе. Чардаринцы займутся выращиванием лука, отрарцы в качестве специализации выбрали кукурузу, а казыгуртцы – садоводство.

Агроиндустриальные зоны в ближайшие годы создадут в каждом районе и городе области. Они помогут решить сразу две проблемы: внедрить инновации и обеспечить предпринимателям беззалоговый кредит, передав в лизинг оборудование. Тем самым будут созданы условия для работы и увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции.

Популярное

Все
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Лето климатического безумия
Время возвращает забытые имена
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Необходим фискальный контроль?
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
А снится нам… цена у дома
Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых
5-месячного ребенка оставила ночью на скамейке мать в Актобе
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой

Читайте также

Экономика
Почему ослаб тенге, объяснили в Нацбанке
Экономика
Годовая инфляция выросла до 15% в Казахстане
Правительство , Экономика
Премьер поручил госорганам эффективнее сдерживать инфляцию
Экономика
Итоги аудита работы по обеспечению регионов водными ресурса…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]