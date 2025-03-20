Крупнейший аудиосборник «Асыл мұра» представлен на международных стримингах

1 500 отобранных аудиозаписей теперь представлены на более чем 100 мировых музыкальных платформах, среди которых Apple Music, Spotify, Yandex Music, YouTube Music и другие

Фото: akorda.kz

В Астане с участием государственного советника Ерлана Карина прошла презентация аудиосборника «Асыл мұра», посвященного национальному песенному и фольклорному наследию казахского народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Крупнейший в истории отечественной музыки сборник «Асыл мұра», изданный республиканской телерадиокорпорацией «Қазақстан», широко представлен на международных стримингах. Проект реализован совместно с музыкальным лейблом «Ozen».

В сборник вошли 400 кюев, 300 жыр-терме, 400 народных песен и песен народных композиторов, 100 сказок, 50 колыбельных, 250 ретро-хитов, хранившихся в «Алтын қор». Особенность и уникальность аудиоиздания заключается в том, что него вошли аутентичные произведения, то есть оригинальные записи первых исполнителей.

1 500 отобранных аудиозаписей теперь представлены на более чем 100 мировых музыкальных платформах, среди которых Apple Music, Spotify, Yandex Music, YouTube Music и другие. Также материалы доступны на сайте altynqor.com ТРК «Қазақстан».

Выступая на презентации, государственный советник отметил, что выпуск сборника «Асыл мұра» обеспечит доступность народного музыкального наследия на мировых платформах, что придаст новый импульс популяризации национальной культуры.

«1 500 оригинальных произведений, которые хранились только в архиве Государственной телерадиокорпорации, теперь размещены на мировых музыкальных платформах. Эта мера направлена на реализацию инициативы по созданию Национального цифрового архива с которой выступил президент Касым-Жомарт Токаев на ІV заседании Национального курултая. Такие проекты способствуют систематизации национального культурного контента. Сборник станет богатым и достоверным источником информации для молодых исполнителей, будущих поколений, а также значительно пополнит базу искусственного интеллекта», – сказал Ерлан Карин.

Сборник будет передан в национальные библиотеки страны, библиотеки университетов искусств, также он будет доступен в свободной продаже.