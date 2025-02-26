Крупнейший банк Сингапура заменит сотрудников на ИИ

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сокращение произойдет за счет временных и контрактных должностей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Крупнейший банк Сингапура заявил, что планирует сократить 4 тыс. должностей в течение следующих трех лет, так как искусственный интеллект берет на себя всё больше работы, которую сейчас выполняют люди», — говорится в материале телеканала «Би-би-си».

Как заверили в банке, сокращение рабочей силы произойдет за счет естественной убыли кадров: будут убираться временные и контрактные должности, в то время как постоянные сотрудники останутся на своих местах.

По словам гендиректора банка Пиюша Гупты, кредитная организация также планирует создать около тысячи рабочих мест, связанных с ИИ.

В настоящее время в DBS работает от 8000 до 9000 временных и контрактных работников. В общей сложности в банке работает около 41 000 человек.