Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания

97
Айман Аманжолова
корреспондент

Австралийская судостроительная компания Incat Tasmania достигла знакового рубежа в истории мореплавания. Крупнейшее в мире судно с полностью электрической силовой установкой — Hull 096 — 14 декабря 2025 года успешно завершило первые ходовые испытания на электродвигателях в Хобарте, Тасмания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Incat Tasmania

Паром длиной 130 метров предназначен для перевозки до 2 100 пассажиров и свыше 220 транспортных средств. В ходе испытаний была впервые запущена крупнейшая в истории морской отрасли батарейно-электрическая пропульсивная система.

«Это первый случай в мире, когда судно таких размеров проходит испытания, полностью полагаясь на батарейно-электрическую тягу. Это выдающееся достижение нашей команды и переломный момент для судостроения», — заявил председатель Incat Роберт Клиффорд.

Источником энергии парома служит система накопления энергии, включающая более 250 тонн аккумуляторов. Совокупная установленная емкость превышает 40 000 киловатт-часов, что в 4 раза больше любого ранее реализованного морского аккумуляторного комплекса.

Батарейная система состоит из 5 016 литий-ионных элементов, размещенных в четырех отсеках и объединенных в 12 массивов по 418 модулей каждый. Энергия, накопленная в аккумуляторах, питает 8 электрических водометных движителей, позволяя судну выполнять 90-минутный рейс через эстуарий реки.

Для поддержания оптимальной температуры батарей используется воздушное охлаждение — каждый модуль оснащен собственным вентилятором. Кроме того, на обоих концах маршрута будет развернута специализированная зарядная инфраструктура. Ожидается, что полная зарядка аккумуляторов займет всего около 40 минут.

Отдельной коммерческой особенностью судна станет крупнейшая в мире торговая зона на борту парома, что дополнительно подчеркивает инновационный подход к дизайну и комфорту пассажиров.

Судно построено для южноамериканского паромного оператора Buquebus. Изначально проект предполагал использование сжиженного природного газа, а судно должно было получить название China Zorrilla, однако концепт был полностью пересмотрен в пользу электрической тяги.

Проведенные испытания — лишь первые в серии проверок перед отправкой парома в Южную Америку в ближайшие месяцы. Его постоянным маршрутом станет переправа через эстуарий Рио-де-ла-Плата, соединяющая Буэнос-Айрес (Аргентина) и Колония-дель-Сакраменто (Уругвай).

Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
