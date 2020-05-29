Крупное нашествие саранчи может грозить Казахстану

Экономика
Жанат Тукпиев
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Новые очаги распространения саранчи обнаружены в нескольких регионах Казахстана. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Алмабек Марс сообщил, что в настоящее время Африканский континент переживает крупнейшее нашествие саранчи. Небывалая активность насекомых наблюдается также в Афганистане, Пакистане, Индии и других странах Азии.

Что касается Казахстана, то новые очаги распространения были обнаружены в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областях.

"На сегодняшний день специальные службы с применением навигаторов, GPS-трекеров и планшетов обследовали около 3 миллионов га земли. Марокканская саранча обнаружена на 150 тысячах га в Жамбылской и Туркестанской областях. В данный момент в этих регионах подходят к завершению мероприятия по химической обработке. Другой вид саранчи – итальянский прус – обнаружен на 93 тысячах га в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областях. Начаты защитные мероприятия", – сообщил Марс.

Он отметил, что в этом году распространение саранчовых ожидается на площади 554 га. На борьбу с вредителями выделено более миллиарда тенге.

"Распространение и развитие саранчи мы ожидаем, но в пределах прогнозируемой площади. Для эффективной обработки закуплены препараты различных групп пестицидов. К обработкам привлечено 148 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 20 самолетов и судов сверхлегкой авиации. Совместно с акиматами областей созданы оперативные штабы в регионах, утверждены планы работ по мониторингу и химическим обработкам", – заверил Марс.

По словам спикера, всего для выявления очагов распространения саранчовых будет обследовано более 38 миллионов га земли.

"На приграничных территориях будут проведены совместные обследования с участием специалистов из соседних государств. Об этом имеется договоренность между министерствами сельского хозяйства Казахстана, России, Китая и Узбекистана", – указал он.

В заключение Алмабек Марс отметил, что особую озабоченность и обеспокоенность по регионам также вызывают Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

"Там будет уделено особое внимание проведению фитосанитарных мероприятий", – заключил Марс.

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