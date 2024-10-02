Крупное онлайн-казино накрыло АФМ

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Игры в покер со ставками проводились на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу  

Игры в покер со ставками до 100 тыс. тенге проводились в общедоступном приложении Club GG на более 40 игровых столах с вовлечением многотысячной аудитории. 

Для участия в азартных играх сайт содержал ссылку на Telegram-канал с реквизитами пополнения баланса и Call-центром, где граждан вовлекали в игру 20 операторов. Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета участников. За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота. 

Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов, только с начала года составляет более 55 млн тенге, количество участников Telegram-канала превышает 4 тыс. пользователей.

В ходе обысков по месту жительства, в автомашинах, офисах фигурантов дела в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетісу обнаружены десятки ноутбуков и компьютеров, сотовые телефоны, деньги, государственные номерные знаки. 

Кроме того, обнаружены наркотики растительного происхождения со специфическим запахом, патроны к оружию и иные документы. 

Telegram-канал заблокирован, проводится досудебное расследование, добавили в АФМ.

#АФМ #СКО #онлайн-казино

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