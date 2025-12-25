Фото из архива КП

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для многодетных семей, сирот, лиц с инвалидностью и других, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное агентство

По данным АФМ, в 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был осужден к 8 годам лишения свободы. В последующем дома были достроены акиматом Астаны, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоёв населения.

"После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. разработал новую противоправную схему. Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных задним числом. В результате более 80 «псевдодольщиков» признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации. После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам", - говорится в сообщении.

Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.