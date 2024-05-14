Крупный бизнес оказывает помощь в устранении последствий паводка – Бозумбаев

О текущей паводковой ситуации и оказываемой пострадавшим жителям поддержке на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В восьми регионах страны продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Два населенных пункта Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения, жители обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Затоплены 10 сибиреязвенных захоронений в трех регионах. Соответствующими службами проводятся оперативные дезинфекционные мероприятия на местах.

«Паводковая ситуация в стране в целом стабилизируется. На этой неделе ожидается пик паводка в Атырауской области. Сейчас уровень воды в реке Жайык превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. Для проведения противопаводковых мероприятий задействовано свыше 7 тысяч человек и 1900 ед. техники, в том числе 6 воздушных судов. Привлечены силы и средства МЧС, полиции, Нацгвардии, Министерства обороны, местных исполнительных органов, в работах также участвуют частные организации и волонтеры», — сообщил Канат Бозумбаев.

Всего из зон подтоплений этой весной эвакуировали более 119 тыс. человек, из них 44 тыс. – дети. На сегодняшний день в свои дома вернулись 55,6 тыс. человек. В эвакопунктах остаются порядка 5 тыс. граждан, у родственников разместились более 58 тыс.

В результате паводка по республике в общей сложности было подтоплено 12 908 жилых домов, под водой все еще остаются 264 дома в трех регионах – в Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Также был затоплен 25 921 дачный участок, где расположены 18 025 дачных домов.

Во время заседания вице-премьер перечислил крупные компании и бизнесменов, которые участвуют в устранении последствий паводка.

Так, в Акмолинской области спонсорскую помощь оказывают Integra Construction и RG Gold. В Актюбинской области – «Фонд Булата Утемуратова», АО «BI Group» и группа компаний ERG.

В Западно-Казахстанской области спонсорами выступают группа компаний Astana Motors, АО BI Group, Jusan банк, АО «Банк Центр Кредит», ТОО «КазАзот» и другие.

По Костанайской области – ADD Capital, компания ERG, «Аллюр» и «АгромашХолдинг», «Базис-А», а также RG Brands.

Спонсоры в Северо-Казахстанской области – корпорация «Казахмыс», АО Kaspi.kz, KAZ Minerals.

Устранять последствия паводка в Атырауской области планируется за счет компаний Т. Кулибаева и К. Ракишева.

На сегодняшний день единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 20 600 семей. Общая сумма выплаченных средств составляет 7,5 млрд тенге.

680 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на 362,5 млн тенге.

568 семьям выплачена компенсация на ремонт и восстановление жилья в общем размере 710 млн тенге.