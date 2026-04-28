Крупный наркоканал перекрыли в Павлодаре

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий вес изъятого запрещенного вещества составил более 1,2 кг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские Павлодара пресекли деятельность крупного канала сбыта «синтетики»: изъято более тысячи разовых доз, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе обыска квартиры подозреваемого правоохранители изъяли партию синтетических и психотропных веществ. При личном обыске у него обнаружено порядка 60 готовых к реализации закладок. Также изъяты весы, упаковочные материалы и другие неопровержимые доказательства преступной деятельности.

Согласно заключению специалистов, запрещенное вещество является мефедроном, общий вес изъятого составил более 1,2 кг.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Мы продолжаем следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить всю цепочку поставок и возможных соучастников данного преступления. Весь этот объем не дошел до потенциальных потребителей благодаря своевременному вмешательству полиции», – сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП ДП Павлодарской области Диас Кадыров.

Ранее попытку проноса запрещенных веществ в колонию предотвратили сотрудники учреждения №45 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

#Павлодар #синтетика #наркоканал

