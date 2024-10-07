Степной пожар локализовали в Павлодарской области

Пожары
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Дана Аменова
корреспондент

Всего пожарные сбросили 64 тонны воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Степной пожар на общей площади 10 000 га на территории Баянаульского района Павлодарской области локализован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

По данным ведомства, в тушении принимали участие группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС г. Астана, области Абай и в/ч 68303 МЧС РК, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов.

«В локализации было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна, 3 беспилотных летательных аппарата. Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонны воды. Забор воды производился с озера Шалкарколь и со скважины в н.п. Желтау», – говорится в официальном сообщении.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.

Ранее стало известно, что в результате степного пожара в районе села Шоптыкол Каркаралинского района пострадали четыре человека, они госпитализированы в районную ЦРБ.

#МЧС #пожар #степь

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