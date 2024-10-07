Степной пожар локализовали в Павлодарской области

Всего пожарные сбросили 64 тонны воды
Степной пожар на общей площади 10 000 га на территории Баянаульского района Павлодарской области локализован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
По данным ведомства, в тушении принимали участие группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС г. Астана, области Абай и в/ч 68303 МЧС РК, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов.
«В локализации было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна, 3 беспилотных летательных аппарата. Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонны воды. Забор воды производился с озера Шалкарколь и со скважины в н.п. Желтау», – говорится в официальном сообщении.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.
Ранее стало известно, что в результате степного пожара в районе села Шоптыкол Каркаралинского района пострадали четыре человека, они госпитализированы в районную ЦРБ.