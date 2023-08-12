Крупный пожар на складах в Алматы потушен

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Алматы потушен масштабный пожар в складских помещениях, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Пять часов ушло на борьбу с пожаром на складах в Алматы. В 12:22 огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. 

Всего в тушении было задействовано 120 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС, а также 7 водовозов коммунальных служб и Службы спасения г. Алматы.

 На месте пожара выставлено оцепление из числа сотрудников МВД.

Напомним, сегодня, 12 августа, в 07:16, поступило сообщение о горении складов по улице Москвина в Жетысуском районе. 

#Алматы #ДЧС #пожар

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