Алаколь: от дикого отдыха к современному комфорту

Область Жетысу сегодня переживает трансформацию в экономике, делая, в том числе, ставку на туризм как на один из главных локомотивов.

– Стратегия развития здесь сфокусирована на пяти ключевых дестинациях: это побережья озер Алаколь и Балхаш, нетронутая природа национальных парков «Алтын-Эмель» и «Жонгар Алатау», а также величественные горные ландшафты Жонгарского Алатау, – рассказали в недавно созданном областном управлении туризма.

Масштаб амбиций виден в цифрах: за последние три года из бюджетов разных уровней на развитие туристической отрасли было выделено 58,5 млрд тенге. Только в 2025 году сумма инвестиций составила 30,2 млрд тенге, или 30% от бюджета развития региона.

Озеро Алаколь остается самым популярным для путешественников направлением, приняв значительную часть из двух миллионов туристов, посетивших область Жетысу в прошлом году. Главный акцент в развитии этого направления сделан на транспортной доступности и инфраструктуре.

– Модернизация взлетно-­посадочной полосы аэропорта ­Ушарал, ближайшего к побережью, теперь позволяет принимать крупные лайнеры, связывая ­курорт прямыми рейсами с мегаполисами. Количество поез­дов в сторону поселков Акши и Коктума, принимающих отдыхающих, увеличилось до 13 сос­тавов, – ­сообщили в управлении туризма.

Если быть более точными, увеличилось количество поездов, курсирующих в сторону курорта из Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Семея, Актогая, Кызыл­орды и Павлодара.

В летний сезон из Алматы и Талдыкоргана через автостанцию города Ушарал транзитом проходят межобластные автобус­ные маршруты: Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Талдыкорган – Семей, Алматы – Семей и Алматы – Усть-Каменогорск.

Решена за последние годы многолетняя проблема перебоев со светом благодаря новой линии электропередачи (56,7 км) и подстанции «Акши».

– Раньше мы каждое лето жили как на иголках – выдержат ли транс­форматоры нагрузку, когда приедут туристы? С новой подстанцией мы наконец-то работаем спокойно, – рассказывает Канат Саканов, сотрудник базы отдыха на Алаколе.

Коммуналку продолжают приводить в порядок.

– Ведется в поселках строительство очистных сооружений на сумму 9,8 миллиарда тенге и берегоукрепительной дамбы. Для поддержания чистоты создано предприятие «Алаколь Тазалық», парк которого пополнился 20 единицами спецтехники, – уточнили в вышеупомянутом управлении.

Балхаш: новая жизнь «Золотого берега»

Если Алаколь – это энергия, то Балхаш со стороны поселка Лепсы – это зона спокойствия, релакса, любования водоемом необыкновенной красоты, плавный пляжный берег с великолепным песком.

Сейчас здесь завершается ­строительство инженерных сетей: дорог, водопровода и канализации. Готовность объектов составляет более 90%, а новый железнодорожный вокзал, который откроется в Лепсы в августе 2026 года, сделает дорогу к «золотым пескам» ­комфортной и быстрой.

– Мы всю жизнь ждали, когда к нашему берегу Балхаша подведут нормальную дорогу и воду. Теперь Лепсы оживает. Молодежь перестала уезжать в Алматы, многие возвращаются, чтобы открыть гостевые дома или пункты питания, проката оборудования, – рассказывает ­Бахытгуль Ахметова, жительница села Лепсы.

Говорят, уже к следующему сезону на Балхаше появятся два ­современных коммунальных пляжа. И это важно в плане снижения цен на отдых.

Экотуризм и национальные парки

Для ценителей первозданной природы в парках «Алтын-Эмель» и «Жонгар Алатау» открыты ­современные визит-центры.

– В нынешнем году завершается строительство дороги к «изумрудному» озеру Жасылколь, – рассказали в областном управлении туризма. – Ведется реконструкция 31 километра сложной горной дороги, идущей к самому высокому водопаду страны – Бурхан-булаку. Проект стоимостью 13,8 миллиарда тенге планируется завершить к концу 2027 года, что сделает уникальный природный объект дос­тупным для массового туриста.

– Добраться до Бурхан-булака раньше было настоящим испытанием для машины и… позвоночника. Видеть, как сейчас прокладывают дорогу – это счас­тье. Красота гор должна быть доступна не только владельцам внедорожников, но и семьям с детьми, – говорит Арман Марсалинов, заядлый путешественник из Талдыкоргана.

В рамках программы «Таза Қазақстан» область Жетысу внед­ряет концепцию экопарков. В 2026 году будут запущены три проекта общей площадью 74 гектара: экопарк «Тасбақа» в Талдыкоргане, экопарк «Черкасай» в Текели, экопарк «Қойтас» в Саркане.

Эти площадки станут центрами экологического воспитания и комфортного отдыха горожан и гостей региона.

Зима фестивалю не помеха

Туристический сезон в ­области Жетысу наполнен яркими собы­тиями. Весной – это любование цветением яблони Сиверса. Летом – активные фестивали Balkhash Fest и Alakol Fest, а также горный марафон в Текели. Осенью – уникальный фестиваль «Құландар мекені» в «Алтын-Эмеле».

– Фестиваль Balkhash Fest в прошлом году показал нам, насколько круто можно отдыхать дома. Это музыка, спорт, общение. Такие события объединяют соотечественников и показывают туристам нашу культуру во всей красе, – делится мнением Айдар Ахметов, студент.

А под занавес зимы, буквально несколько недель назад, озеро Балхаш, традиционно считаю­щееся жемчужиной летнего отдыха, официально открыло свою «зимнюю страницу». Здесь прошло замечательное событие – первый фестиваль зимней рыбалки Balkhash Winter Fishing 2026. Мероприятие, собравшее рыболовов-любителей, тревел-блогеров и иностранных гостей, стало ярким свидетельст­вом того, что туристический сезон в регионе может и должен быть круглогодичным.

Организаторами фестиваля выступили областное управление туризма и туристический информационный центр Visit Zhetysu при поддержке акимата Сарканского района региона.

Главная цель фестиваля – не просто соревнование по подледному лову, а презентация зимнего потенциала Балхаша. Власти региона ставят перед собой задачу превратить побережье в современный хаб для ответственного и экологичного туризма.

Руководитель ­областного управ­ления туризма Сакен ­Тукибаев подчеркнул важность подхода к развитию локации:

– В области Жетысу принимаются комплексные меры по развитию туризма. И особое внимание уделяется побережью Балхаша, обладающего значительным туристическим потенциалом. В первую очередь решен вопрос транспортной доступности. Разработаны генеральный план и проект детальной планировки прибрежной зоны озера. Ведется работа по развитию инженерной инфраструктуры, обеспечению санитарного состояния и безопас­ности. А фестиваль зимней рыбалки демонстрирует, что Балхаш может быть востребован туристами не только летом, но и зимой.

Фестиваль объединил людей из самых разных уголков ­Казахстана: от Астаны и Алматы до Усть-Каменогорска и Талдыкоргана. Особый колорит мероприятию придали зарубежные гости – тревел-блогеры из Якутии и Индии, для которых суровая красота зимнего Балхаша стала настоящим открытием.

Несмотря на мороз, на льду царила теплая атмосфера. Организаторы позаботились о максимальном комфорте участников: были установлены непродуваемые палатки и традиционные юрты для обогрева, всем желаю­щим предоставляли удочки, насадки и помощь в бурении лунок. Гостей угощали горячим чаем, создавая атмосферу дружеского пикника на льду.

На протяжении четырех часов участники состязались в мас­терстве рыболовства, после чего жюри определило лучших в специальных номинациях. Победитель в категории «Балқаш олжасы» забрал приз за первую пойманную рыбу, титул «Алтын олжа» достался обладателю самого крупного экземпляра, а звание «Мұз патшасы» получил рыбак с самым весомым общим уловом.

Для современного туриста важен не только вид, но и комфорт в пути. Жительница Алматы Асель Кубашева, одна из гостей фестиваля, отметила позитивные изменения в инфраструктуре района:

– Куда бы я ни поехала, в первую очередь обращаю внимание на инфраструктуру. До Лепсы мы из Алматы добрались быстро, дорога до Балхаша отличная. Это то, что нужно прежде всего и рыбаку, и путешественнику, и любому человеку. Ведь чтобы насладиться путешествием, важно не потерять энергию от долгой некомфортной дороги. Мне очень понравилось принимать участие в этом фестивале зимней рыбалки. Все организовано на высшем уровне, хотя мероприятие проходит впервые. Желаю, чтобы в дальнейшем фестиваль стал еще масштабнее.

Студент из Индии и популярный блогер Шах Хусайб сравнил Балхаш с другими брендами Казахстана:

– Несколько раз я посещал разные природные достопримечательности вашей страны. Очень нравятся Кольсайские озера, такие замечательные мес­та, как Чарынский каньон, озеро Алаколь. И вот своими глазами увидел красоты еще одного уникального места – озера Балхаш. Считаю, что оно имеет большой туристический потенциал. Летом надо еще раз приехать.

Прошедшее мероприятие – это лишь часть большой стратегии по формированию бренда Жетысу. Развитие инженерных сетей и улучшение сервиса в прибрежной зоне в сочетании с такими активностями превращают Балхаш в универсальное направление, способное конкурировать с известными курортами. Зимний Балхаш перестал быть «белым пятном» на туристической карте, доказав, что здесь тепло даже в мороз – благодаря гостеприимству и отличной организации.

Впрочем, системный подход к развитию турсферы уже дает плоды по всему региону: номерной фонд в отелях области вырос до 23,5 тыс. мест, количество иностранных гостей увеличилось на 60%. А создание отдельного управления туризма и специализированных служб чистоты подчеркивает, что регион переходит от количественных показателей к качественному сервису для туристов.