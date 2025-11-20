«Крылатый мир» Андрея Куряшкина

Культура
9
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского проходит фотовыставка «Крылатый мир» краеведа Андрея Куряшкина.

фото автора, Фото Андрея Куряшкина

Автор работ признается, что фотосъемка птиц – нелегкое дело. Пичугам не скажешь, что надо замереть и позировать. Они находятся в постоянном движении и улетают, едва завидев фотографа. Многих пернатых героев выставки нелегко встретить в природе. Хотя все птицы, запечатленные на фотографиях, обитают поблизости – в окрестностях Семея и Курчатова, в Катон-Карагае.

– Птицы, вроде бы такие невзрачные и мелкие, при ближайшем рассмотрении поражают своей красотой. Кажется, что они пришли из какой-то сказки. Глядя на это пернатое чудо, мы становимся лучше, добрее, проницательнее. Птицы могут любить, сострадать, жертвовать собой ради других. Они не завидуют, не стяжают богатства и не впадают в уныние. Наблюдая за птицами, мы начинаем больше ценить природу и задумываемся о своем месте в мире, – рассказывает Андрей Куряшкин.

На снимках остановлены мгновения жизни самых разных птиц: снегирей и трясогузок, свиристелей и уток, журавлей и жаворонков и еще десятков других. Помимо этого экспозицию дополняют и другие представители крылатого мира – насекомые. Соседствуя, как и в живой природе, герои выставки позволяют погрузиться в мир полета.

#выставка #фото #Андрей Куряшкин

Популярное

Все
Победный выезд «Барыса»
Наука для возрождения зеленого фонда Алматы
Танец – это душа народа
Когда очистить означает сберечь
В судьи – в режиме онлайн
Как восполнить дефицит врачей
Более 120 тысяч жителей не имеют медстраховки
Уважайте пешеходов!
Зима будет теплой
Мировые хиты – на народных инструментах
Так держать, молодежь!
Многодетная семья получила квартиру
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Малыми шагами к большой цели
За чей счет сделка, господа риелторы?
Модернизируют энергокомплекс
Маршрут «Сарыбел» привлечет туристов
Трилистник кофейных предпочтений
Защитить детей в цифровом пространстве
Умное финансирование детсадов?
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Молодежь созидает будущее
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Сегодня – День бурильщика
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Когда традиции и инновации работают на общее благо
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Сила страсти и женственности: балеты Ma Carmen и «Саломея» …
Мелодии дружбы
Мировые хиты – на народных инструментах
«Рука в рукавице»: в Астане состоялась совместная выставка …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]