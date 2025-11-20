Автор работ признается, что фотосъемка птиц – нелегкое дело. Пичугам не скажешь, что надо замереть и позировать. Они находятся в постоянном движении и улетают, едва завидев фотографа. Многих пернатых героев выставки нелегко встретить в природе. Хотя все птицы, запечатленные на фотографиях, обитают поблизости – в окрестностях Семея и Курчатова, в Катон-Карагае.

– Птицы, вроде бы такие невзрачные и мелкие, при ближайшем рассмотрении поражают своей красотой. Кажется, что они пришли из какой-то сказки. Глядя на это пернатое чудо, мы становимся лучше, добрее, проницательнее. Птицы могут любить, сострадать, жертвовать собой ради других. Они не завидуют, не стяжают богатства и не впадают в уныние. Наблюдая за птицами, мы начинаем больше ценить природу и задумываемся о своем месте в мире, – рассказывает Андрей Куряшкин.

На снимках остановлены мгновения жизни самых разных птиц: снегирей и трясогузок, свиристелей и уток, журавлей и жаворонков и еще десятков других. Помимо этого экспозицию дополняют и другие представители крылатого мира – насекомые. Соседствуя, как и в живой природе, герои выставки позволяют погрузиться в мир полета.