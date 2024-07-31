Кто из казахстанских спортсменов выступит сегодня на Олимпиаде

Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится пятый соревновательный день, передает Kazpravda.kz

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Казахстанские спортсмены примут участие как минимум в двух финалах. Olympic.kz опубликовал расписание наших атлетов.

За медали в финальной части соревнований поборются Екатерина Шабалина (триатлон) и Милад Карими (спортивная гимнастика). В случае успешного преодоления второй квалификации Мария Дмитриенко (стендовая стрельба) также может выступить в финале.

Вид спорта: Триатлон, женщины. Финал

Кто: Екатерина Шабалина

Начало: 11.00

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (винтовка, 50 метров, три положения). Квалификация

Кто: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

Начало: 12.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Вторая квалификация

Кто: Мария Дмитриенко

Начало: 12.00

Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (мужчины). 1/8 финала

Кто: Махмуд Сабырхан - Хосе Кильес (Испания)

Начало: 14.16

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. 1/8 финала

Кто: Кирилл Герасименко - Омар Ассар (Египет)

Начало: 18.00

Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Финал

Кто: Мария Дмитриенко (в случае успешного преодоления второй квалификации)

Начало: 18.30

Вид спорта: Спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (мужчины). Финал

Кто: Милад Карими

Начало: 20.30

Вид спорта: Бокс, до 75 килограммов (женщины). 1/8 финала

Кто: Валентина Хальзова - Атейна Байлон (Панама)

Начало: 00.36