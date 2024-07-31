Кто из казахстанских спортсменов выступит сегодня на Олимпиаде

Сегодня, 31 июля, на Олимпийских играх-2024 в Париже состоится пятый соревновательный день, передает Kazpravda.kz
Казахстанские спортсмены примут участие как минимум в двух финалах. Olympic.kz опубликовал расписание наших атлетов.
За медали в финальной части соревнований поборются Екатерина Шабалина (триатлон) и Милад Карими (спортивная гимнастика). В случае успешного преодоления второй квалификации Мария Дмитриенко (стендовая стрельба) также может выступить в финале.
Вид спорта: Триатлон, женщины. Финал
Кто: Екатерина Шабалина
Начало: 11.00
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины (винтовка, 50 метров, три положения). Квалификация
Кто: Ислам Сатпаев, Константин Малиновский
Начало: 12.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Вторая квалификация
Кто: Мария Дмитриенко
Начало: 12.00
Вид спорта: Бокс, до 57 килограммов (мужчины). 1/8 финала
Кто: Махмуд Сабырхан - Хосе Кильес (Испания)
Начало: 14.16
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины. 1/8 финала
Кто: Кирилл Герасименко - Омар Ассар (Египет)
Начало: 18.00
Вид спорта: Стендовая стрельба, женщины (трап). Финал
Кто: Мария Дмитриенко (в случае успешного преодоления второй квалификации)
Начало: 18.30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (мужчины). Финал
Кто: Милад Карими
Начало: 20.30
Вид спорта: Бокс, до 75 килограммов (женщины). 1/8 финала
Кто: Валентина Хальзова - Атейна Байлон (Панама)
Начало: 00.36