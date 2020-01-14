Кто может посещать стоматолога бесплатно в рамках ОСМС

Фото: findesk.ru
На пресс-конференции в акимате Нур-Султана разъяснили, какая категория населения может рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"В этом году выделили отдельный блок - это бесплатная стоматологическая помощь. Она оказывается детям до 18 лет, пенсионерам, инвалидам, беременным женщинам, многодетным матерям. Но это экстренная плановая стоматологическая помощь без протезирования", - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова.
Кроме того, она напомнила, что в рамках ОСМС казахстанцам доступны и другие дорогостоящие медуслуги.
"На сегодняшний день выдаются направления на дополнительные виды ранее недоступной медицинской помощи, это первая консультативно-диагностическая помощь, осмотры профильных специалистов. Дорогостоящее исследование на компьютерном томографе и на МРТ. Беременным женщинам проводят медико-генетические исследования. Этот пакет и стоматологические услуги будут оказываться только по направлению врача поликлиники по месту прикрепления", - добавила Кисикова.
По ее данным, жителям столицы в рамках медицинского страхования услуги будет оказывать 31 медорганизация, где прикреплены 1 млн 168 тысяч человек.
"Они являются фондодержателями. К ним обращается население. Если решается вопрос, что им необходима стоматологическая помощь, и если у них есть в стоматологии соответствующее оборудование, то они принимают у себя. Есть моменты, когда они берут в соисполнение другие госучреждения или частные медорганизации, которые есть в реестре фонда обязательного медицинского страхования. Это основное требование", - заключила спикер.