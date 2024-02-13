Кто возглавил список богатейших династий США

В мире, Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Семья Уолтон возглавила рейтинг богатейших династий США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: АР

По данным издания Forbes, состояние семьи Уолтон оценивается в $267 миллиардов. За последнее десятилетие члены семьи продали акции Walmart на сумму около $22 миллиардов и сделали пожертвования на общую сумму $11 миллиардов. Несмотря на это, семь членов семьи по-прежнему контролируют примерно 45% акций розничного гиганта. Кроме того, в состояние семьи вносят свой вклад семь спортивных клубов, включая «Лос-Анджелес Рэмс» и «Арсенал».

На втором месте рейтинга расположилась семья Марс с состоянием в $117 миллиардов. Эта династия является владельцем крупнейшей кондитерской компании Mars, основанной в Маклине, штат Вирджиния. Компания владеет десятками известных брендов, таких как M&Ms, Snickers, рис Ben's Original и корм для собак Pedigree. В 2022 году доход компании составил $47 миллиардов.

Третье место в списке лидеров заняла династия Кох с состоянием в $116 миллиардов. Под руководством Чарльза Коха конгломерат Koch Industries, оцененный в $125 миллиардов (по объему продаж за 2022 год), стал одним из крупнейших после того, как он возглавил его в 1967 году. Чарльз и Джулия Кох, вдова брата Дэвида Коха, контролируют 42% голосующих акций компании.

В рейтинг также попали династии Каргилл-Макмиллан ($60,6 миллиарда), Джонсон ($44,8 миллиарда, основатель Fidelity Investments Эдвард Джонс), Прицкер ($41,6 миллиарда), Джонсон ($38,5 миллиарда, основатель S. C. Johnson Сэмюэл Джонсон), Кэти ($33,6 миллиарда), Дункан ($30 миллиардов), Кокс ($26,8 миллиарда) и другие.

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