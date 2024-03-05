КТЖ оштрафуют из-за обрушения ж/д моста в Шымкенте

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее в Казнете распространилось видео, как часть железнодорожного моста обрушилась в Шымкенте, передает Kazpravda.kz

Скриншот с видео: instagram.com/1tv_shymkent/

На кадрах можно увидеть, как водители авто, ожидающие проезда грузового поезда, вынуждены сдавать назад, чтобы уберечь машины.

В ДП Туркестанской области прокомментировали инцидент. 

– По данному факту возбуждено административное производство за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, – отметили в полиции.

В каком размере будет штраф, решится в суде, добавили в ДП. 

 

#КТЖ #видео #мост #железная дорога #автомобили

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