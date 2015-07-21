Куаныш Свежий выпуск 423 Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

Но есть и отличия – он родился в мае 1945 года! Имя его – выражение той великой радости, которую испытывало в том мае все человечество.

Я был знаком с другими людьми, рожденными в том же мае. Родители одного из них мечтали когда-нибудь увидеть сына во главе родного совхоза. И потому нагрузили его именем с точно обозначенной жизненной программой – Совхозбек. Другому с программой повезло еще меньше. Его назвали Маршал. Подфартило ему в другом. Успел поступить в пединститут, потому избежал призыва в армию. Можно представить, что пришлось бы испытать рядовому по имени Маршал. Да и вне армии ему прилично доставалось.

Люди степи, давая ребенку имя, стремились обозначить цель, которую тот должен достичь. Даже атеисты верят, что смогут подсказать высшим силам желанные решения. И некоторые пожелания действительно сбываются. Пусть не впрямую, иносказательно. Но поэтическое планирование такое решение допускает. Например, член Союза писателей по имени Маршал мог бы достичь в своем деле маршальских высот, да и Совхозбек мог бы написать свою «Поднятую целину».

Знаю Куаныша Султанова не один десяток лет. Радостный человек – это не значит всегда веселый хохмач. Радостный – это, когда дела твои, помыс­лы, отношение к людям наполнены светом добра. Можно радовать, просто не огорчая.

Имя, данное отцом, со временем обрело более емкое содержание, стало заветом отца – приносить людям радость. Помогать радости укрепиться в обществе, в родной стране, в мире. Это становится работой, службой на всю жизнь. Можно быть чиновником и делать все, чтобы не огорчать граждан и государство. Куаныш Султанов старался этого достичь на всех постах, которые занимал.

Как это ему удается?

У меня есть свой «метр», которым измеряю деловой потенциал чиновника. Даже просто мужчины. Индекс обязательности. Если обещал – выполни! Дал слово – сдержи его! Присягнул – будь верен клятве! Общество, в котором культивируется и соблюдается индекс обязательности, имеет будущее. Оно быстрее развивается и духовно, и материально.

Куаныш Султанов сохранил верность своему делу, пройдя через все переходные и переломные периоды, которых было немало в послевоенной истории.

Недавно я побывал в средней школе. Встретился с классом, где учится мой внук. Учительница попросила назвать героев, с которых детям надо брать пример. В учебниках приводят в пример только подвиги батыров далекого прошлого. Этого для современных ребятишек мало.

Я попытался назвать несколько книг из советской классики. Увы, не вспомнил ничего из современной детской литературы, которой, по сути, уже нет. Обещал поговорить с писателями о том, что детей надо готовить не только к подвигу, но и к долгой трудовой жизни. Объяснять в образах, что такое чувство чести, общественный и нравственный долг, верность семье, товарищам и делу.

Надо брать пример с людей негромкого многолетнего нравственного подвига. Они являются стальной арматурой, которая превращает бетон в прочный фундамент. На таких людях держится страна, они формируют народ.

Говоря это, я не называл конкретных имен современников, но вспоминал их. Одно из них – Куаныш Султанов.



