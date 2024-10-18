Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов

С наступлением осенне-зимнего периода многие из нас мечтают оставить морозы и серость позади, отправляясь в теплые уголки мира. Представьте, как приятно наслаждаться солнечными днями, прогуливаясь по пляжу или пробуя экзотические блюда на местных рынках. Однако планирование такого отдыха требует особого внимания. Важно учесть не только климат, но и удобство перелетов, туристическую инфраструктуру и уникальные достопримечательности. Корреспондент Kazpravda.kz встретилась с руководителем столичной турфирмы Гульнарой Каримовой, чтобы узнать о лучших направлениях для отдыха в холодный период.

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Столичная бизнесвумен рассказала, что она закончила университет международного туризма и гостиничного бизнеса в 2002 году и некоторое время работала в турагентствах в качестве наемного работника. Получив необходимый опыт, в 2011 году Гульнара открыла собственное агентство и с тех пор успешно занимается бизнесом в сфере туризма.

«У меня много постоянных клиентов, и основной поток приходит благодаря сарафанному радио. Социальные сети я активно не использую, поскольку привыкла к тому, что клиенты приходят ко мне напрямую. Еще будучи наемным работником, я часто выезжала с коллегами в инфотуры, которые нам предоставлялись за счет компании. Уже в то время я побывала практически во всех азиатских странах, включая Турцию, Эмираты, Таиланд и Египет. Сейчас я не совершаю таких поездок, так как обладаю достаточным опытом, и могу предоставить всю необходимую информацию об отелях своим клиентам. Тем более многие из отелей я посетила лично и практически знаю их наизусть. Недавно я с семьей посетила Грузию, которая тоже мне очень понравилась», - поделилась она.

Гульнара рассказала о тенденциях в туризме. Она отметила, что если в летний период многие казахстанцы предпочитают отдыхать в европейских странах, то осенью и зимой популярностью пользуются азиатские направления.

«Осенью и зимой мы чаще продаем поездки в Египет, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Камбоджу и ОАЭ. Например, в Египте сейчас температура около 30-33 градусов, а в Таиланде комфортная погода держится почти круглогодично. Но лучшими месяцами все же считается период с октября по апрель. На Мальдивах начиная с ноября по апрель погода жаркая и сухая, температура в пределах +25-30 градусов. Вьетнам тоже становится популярным направлением, особенно Фукуок, где осенью довольно тепло и сухо. В Камбоджу лучше отправляться, начиная с ноября по февраль. В это время там сухо, солнечно и не слишком жарко. Лучшее время для отдыха в ОАЭ – это октябрь, ноябрь и декабрь. В эти месяцы температура воздуха не поднимается выше + 30-35 градусов», - рассказала спикер.

Среди основных причин, по которым туристы выбирают эти страны она назвала прямые рейсы. Туристы предпочитают отдых без пересадок. Также, конечно, важна погода, уровень сервиса и стоимость тура.

«Если рассматривать средние цены за туры, то в Египет отель 5 звезд по системе «все включено» на 7 дней можно поехать за 400-500 тысяч, во Вьетнам мы продавали туры с ценами начиная от 450 тысяч тенге на базе завтрака, В Таиланд можно отправиться, начиная от 450-490 тысяч тенге за человека. В эту стоимость также включен только завтрак. Ценник на Мальдивы достигает от 1 до 4 млн тенге на человека, если заказывать виллу или отель премиум класса, но бывают и бюджетные гестхаусы, где можно уложиться и в 400-500 тысяч тенге. В Камбоджу мы отправляли туристов начиная от 350 тысяч тенге и выше, все зависит от звездности отеля. Такая же картина с отдыхом в Арабских Эмиратах. Здесь цены варьируются от 326 тысяч с размещением в городском отеле до 2 - 2,5 млн тенге в отелях премиум-класса», - рассказала спикер.

Она также поделилась, что недавно стала работать еще с двумя направлениями. Это Катар и Шри-Ланка.

«Катар - очень богатая маленькая страна с красивыми песчаными пляжами, где благоприятный сезон длится с декабря по март, а температура воздуха прогревается до 25-30 градусов. Сюда туристы обычно едут за брендовыми вещами по приятным ценам и для того, чтобы полюбоваться необычной архитектурой. Уже два года как запустили прямые рейсы в Доху из Астаны. В Катар можно приобрести тур начиная от 439 тысяч тенге. Шри-Ланка с ее золотыми песчаными пляжами принимает туристов начиная с декабря по апрель. В этот период воздух прогревается до 30-35 градусов. Это государство славится своими драгоценными камнями и вкусным чаем. Туры в это направление начинаются от 538 тысяч тенге».

Собеседница рассказала, что все больше казахстанцев стали праздновать зимние праздники на тропических пляжах.

«Одним из самых популярных направлений стали Мальдивы. Например, за новогодние праздники, которые считаются пиковым сезоном, можно потратить до 8 млн тенге на двоих за 10 дней. Важно отметить, что в период с 28 декабря и до 15 января цены достигают своего максимума. Стоимость поездки в Эмираты на Новый год может варьироваться в зависимости от выбранного отеля, продолжительности пребывания и класса обслуживания. В среднем, на двоих человек можно потратить до 1 млн 200 тысяч тенге. Для встречи новогодних праздников можно выбрать как роскошный курорт, так и более скромное жилище, все зависит от ваших предпочтений и бюджета», - добавила собеседница.

Она отметила, что с наступлением холодов, путешествия в теплые страны становятся все более актуальными, так как Казахстан, с его суровыми зимами не располагает к комфортному отдыху. Теплые страны предлагают приятный климат, что становится важным фактором для желающих отдохнуть от зимней серости.

«В последнее время Вьетнам становится все более популярным среди туристов благодаря своим живописным пейзажам и доступным ценам. Основным преимуществом страны является то, что многие отели находятся на первой береговой линии, и это позволяет легко добраться до тусовочных мест. Местные рестораны предлагают широкий выбор блюд, включая экзотические фрукты и морепродукты. Вьетнам славится своей уникальной природой и богатой историей, а это привлекает туристов, ищущих новые впечатления», - рассказала собеседница.

Она считает, что отдых на Мальдивах подойдет тем, кто ищет уединение и комфорт.

«Мальдивы остаются символом роскошного отдыха. Это направление подходит для тех, кто ищет спокойствие и уединение. Белоснежный песок и кристально чистая вода Индийского океана создают идеальные условия для отдыха. Многие отели предлагают размещение в индивидуальных виллах, это позволяет насладиться максимальным комфортом. Конечно стоит настроиться на то, что ваш бюджет значительно пострадает. Но оно того стоит», - отметила бизнесвумен.

Она добавила, что в Египет направляются ценители развлечений и системы «все включено».

«Египет остается популярным среди семейных туристов, так как при отелях всегда работает анимация для детей, что позволяет родителям расслабиться. Чистейшая вода и богатый подводный мир – еще одна из причин, по которой казахстанские туристы едут в эту страну. У отдыхающих есть возможность посетить древние памятники и насладиться культурой Египта. Широкий выбор отелей и доступность цен делает эту страну желанной для большинства туристов», - отметила спикер.

Она добавила, что в Эмираты едут за шопингом и пляжным отдыхом.

«ОАЭ предлагают большой выбор отелей, от бюджетных до роскошных, с различными типами питания, множеством развлекательных мероприятий на любой вкус. Шопинг в Дубае и культурные экскурсии делают отдых особенно разнообразным. Ведь именно здесь находятся самый высокий небоскреб в мире, самый большой тематический парк и все самое дорогое и роскошное», - продолжила собеседница.

В Таиланд, считает Гульнара туристы едут из-за прекрасных пляжей и нетронутых островов.

«Здесь богатый подводный мир, животные и растения, великолепная кухня и гостеприимные и улыбчивые тайцы. Ночная жизнь страны, – это отдельный мир с его экстремальными шоу, которые балансируют на грани дозволенного. Экзотичные фрукты, такие как манго, мангостины, рамбутаны и личи. которые не встретишь дома в магазинах, здесь продаются на каждом шагу», - рассказала Гульнара.

В экзотическую Камбоджу путешественники едут из-за прекрасных пляжей и низких цен на отдых.

«У этой страны уникальная история. Камбоджийцы пережили массовые репрессии и гибель миллионов людей. Но несмотря на это они стремятся к экономическому развитию и восстановлению культурного наследия. Главная достопримечательность страны - храмовый комплекс Ангкор-Ват. Традиционная камбоджийская кухня очень экзотична и удивляет наших соотечественников. Например, здесь популярны блюда из кузнечиков, змей и лягушек. А жареные пауки – настоящий деликатес в Камбодже», - поделилась спикер.

В заключении она отметила, что каждое из упомянутых направлений - Вьетнам, Мальдивы, Египет, Эмираты или Камбоджа - предлагает что-то особенное. Где-то можно насладиться экзотической кухней, где-то уединением на пляже или культурными впечатлениями. Все зависит от вкусов и предпочтений путешественников. Главное настроить себя на отличный отдых, собрать чемодан и отправиться навстречу солнечным приключениям.