Куда поехать летом: Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахстане

Туризм
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С приближением летнего сезона все больше туристов ищут направления, сочетающие природу, культуру и комфортную инфраструктуру, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Минтуризма и спорта РК

Минтуризма и спорта представляет пять направлений для летнего отдыха, которые демонстрируют природное разнообразие Казахстана и раскрывают потенциал экотуризма и познавательных маршрутов.

1. Катон-Карагай, Восточно-Казахстанская область

Катон-Карагайский национальный парк — первая территория Казахстана, включенная в список Green Destinations. Регион известен своими горными пейзажами, озерами, лечебными источниками и альпийскими лугами. Туристам доступны маршруты к озеру Язевое, Белухе, заповеднику «Рахмановские ключи» и музею Шукера Шайжунисова. Место идеально подходит для экотуризма, альпинизма и оздоровительного отдыха.

2. Коргалжынский заповедник, Акмолинская область

Коргалжын — одно из немногих мест в мире, где можно увидеть фламинго в естественной среде обитания. В летние месяцы озера заповедника становятся домом для тысяч перелетных птиц. Это направление особенно популярно среди фотографов, орнитологов и любителей уединённой природы.

3. Национальный парк Алтын-Эмель, область Жетісу

Алтын-Эмель признан одним из лучших национальных парков Казахстана. В парке функционирует современный визит-центр, который предоставляет туристам навигационную, справочную и сервисную поддержку. Среди главных достопримечательностей — песчаная «Поющая гора», горы Актау и наскальные рисунки Тамгалы-Тас. Парк привлекает как любителей природы, так и семейных путешественников, а также становится все более удобным для самостоятельного туризма.

4. Национальный парк Сайрам-Угам, Туркестанская область

Сайрам-Угам остается недооценённой жемчужиной юга Казахстана. Здесь можно пройти треккинговыми маршрутами к ледниковым озерам и познакомиться с флорой горных долин. Развитие экотуризма и новых маршрутов делает Сайрам-Угам перспективным направлением для внутреннего туризма.

5. Визит-центр «Сартас», Мангистауская область

Мангистауский регион продолжает развивать туристскую инфраструктуру. Новый визит-центр «Сартас» открыт для посетителей, отправляющихся к петроглифам, скальным комплексам и сакральным объектам полуострова. Центр обеспечивает удобную логистику, навигацию и информационную поддержку путешественников. Лето — лучшее время для знакомства с пустынными пейзажами и уникальной историей края.

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