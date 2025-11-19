В октябре 2025 года АО «Шубарколь комир», входящее в ERG, установило рекорды сразу по нескольким ключевым направлениям, подтвердив статус одного из лидеров угольной отрасли Казахстана.

Фото: ERG

Куда уходит шубаркольский уголь и достаточно ли его для отопительного сезона? На наши вопросы отвечает генеральный директор АО «Шубарколь комир» Сергей Ким.

- Сергей Павлович, сегодня мы видим что предприятие устанавливает рекорды по добыче. Расскажите о них.

- Да, АО «Шубарколь комир» в октябре этого года установило исторические рекорды. Добыча угля составила 1 573 тыс. тонн, при этом разрез «Западный» достиг рекорда – 997 тыс. тонн. Отгрузка угля также вышла на исторический максимум – 1 528 тыс. тонны c учетом самовывоза угля личным автотранспортом. Среднесуточная отгрузка по железной дороге составила 676 вагонов в сутки. Это по настоящему рекордные цифры, которые достигаются благодаря слаженной работе производственной системы, логистики и всех причастных служб.

- Рекорды – это отличный показатель! Поговорим о потребностях: для казахстанцев. Начался отопительный сезон. Угля хватает всем?

- Начну с того, что на дальнее зарубежье и на коммунально-бытовые нужды (КБН) отгружаются разные фракции угля. При добыче одной тонны угля для КБН, образуется 2 тонны угля фракции 0-50. Как раз таки фракция 0-50 мм (мелкий сорт) сегодня не востребована у казахстанских потребителей. . Для коммунально-бытовых нужд спросом пользуется уголь крупной фракции 0-300 и сорт 50-300. Отгрузка мелкой фракции угля на дальнее зарубежье производится круглогодично, так как в случае отсутствия сбыта мелкой фракции, производить крупную фракцию для внутреннего рынка КБН не представляется возможным. А вот по коммунально-бытовому направлению традиционно заявки летом и в начале осени проседают. По сравнению с 2024 годом снизились порядка на 284 тыс. тонн. Как только начинается ноябрь все хотят получить уголь сразу.

- То есть на дальнее зарубежье отгружается уголь, который не пользуется спросом в Казахстане?

- Да, все верно. В процессе сортировки угля на коммунально-бытовой сектор образуется вторичный продукт - угольная фракции 0-50 мм. Внутренний рынок Казахстана спроса на данный продукт не имеет, поэтому весь объем направляется на экспорт, чтобы в отопительный сезон обеспечить внутренний рынок коммунально-бытовым углем.

- Правильно я понимаю, что летом спроса на уголь от потребителей было мало? С чем это связано?

- К сожалению, именно так. К примеру, возьмем период с мая по сентябрь включительно, по плану отгрузки КБН составил 1 525 тыс. тонн, фактическая отгрузка составила 1 089 тыс. тонн, и разница между планом и фактическими заявками составляет 334 тыс. тонн угля. То есть спрос на уголь летом снижается. А в сравнении с 2024 годом это меньше уже на 300 тыс. тонн. «Готовь сани летом» - это не про наших потребителей. Возможно, летом они решают своих другие задачи. Но нужно понимать, что такой подход потом, когда наступают холода, создает никому не нужный ажиотаж вокруг угля. Также потребность в коммунально-бытовом угле РК ежегодно сокращается за счет реализации программы газификации. Так, с 2021 по 2025 год общая потребность в угле КБН снизилась с 11 до 7,6 млн тонн, то есть на 31%. Существенный эффект на сокращение объемов потребления коммунально-бытового угля оказал и запрет на экспорт угля для не угледобывающих компаний путем лицензирования экспортной деятельности. Вопрос о приобретении угля для КБН регулярно поднимается на рабочих встречах с акиматами областей. С сентября данный вопрос также обсуждается на ежедневных совещаниях в Министерстве энергетики РК. Еще раз подчеркну, коммунально-бытового угля у нас достаточно. Вопрос – в логистике в период повышенного спроса.

- Сергей Павлович, есть у компании проблемные вопросы, которые могут влиять на отгрузку в целом?

- При формировании производственных планов учитываются два ключевых фактора. Это уровень возможности производства и пропускная способность железнодорожной инфраструктуры подъездных путей предприятия и магистральной сети АО «НК «КТЖ» на станциях Кызылжар и Шубарколь. Сегодня мы принимаем все заявки по КБН. Но, повторюсь, и это ни для кого не секрет, из- за большого спроса угля именно в период ажиотажа работа некоторых служб логистики усложняется.

- Возможные пути стабилизации ситуации: какие меры нужно предпринимать, чтобы таких проблемных вопросов по отгрузке не возникало?

- Ну проблемные вопросы они были и будут. Главное - решать их своевременно. При условии достижения с потребителями коммунально-бытового сектора максимальной равномерности отгрузок в течение года можно избежать всплесков, дефицита вагонов и сезонного ажиотажа в отопительный период. Это позволит равномерно распределить нагрузку на ЖД-логистику, повысить эффективность выполнения производственных планов. То есть большая просьба ко всем запасаться углем заранее, а не в ноябре. Сегодня приоритет предприятия остается неизменным: обеспечение внутреннего рынка Казахстана углем крупной фракции для коммунально-бытовых нужд. АО «Шубарколь комир» и дальше будет работать над улучшением логистики, повышением эффективности и укреплением партнерских отношений, чтобы обеспечивать граждан Казахстана углем своевременно, бесперебойно и в полном объеме.