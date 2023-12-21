Куда жаловаться по росту цен на связь, окончательно разъяснили в Минцифры

Кто на самом деле регулирует тарифы сотовых операторов в Казахстане, ответили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Недавно министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что операторы самостоятельно ведут тарифную политику, и это закреплено нормами закона. Такое заявление министра вызвало недопонимание у общественности.

Председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Ержан Мейрамов ответил на часто задаваемые вопросы населения.

- Как регулируются цены и тарифы операторов сотовой связи по действующему законодательству?

- В соответствии с Предпринимательским кодексом РК для развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Кроме этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 116 Предпринимательского кодекса, статьей 20 Закона РК «О связи», цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно.

- То есть министерство никак не причастно к регулированию тарифов на связь?

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают норму приказа министра цифровизации об отмене согласия абонента при изменении тарифного плана. Расскажите подробнее, почему в 2023 году министерство решило поменять эту норму?

- Давайте начнем с того, что инициативу о согласии абонента при увеличении тарифа впервые в 2021 году выдвинул министр и своим приказом в том же году внес изменения и дополнения в уже действующий приказ о том, что операторы сотовой связи изменяют условия тарифных планов только с согласия абонента через массовые рассылки коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие. Однако мы поняли, что на практике получение согласия абонентов при изменении условий тарифных планов носили формальный характер. То есть фактически гражданин, покупая SIM-карту, уже подписывал публичную оферту.

Также были случаи, когда абонент направлял заявление о несогласии с вносимыми оператором изменениями, а оператор сотовой связи отвечал отпиской, что тогда абонент вправе перейти на другой тарифный план либо сеть другого оператора. То есть эта норма позволила операторам найти лазейку и повышать цены на тарифы другим образом.

Это порождало поток жалоб абонентов на изменение стоимости тарифных планов по причине смены объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут и так далее) без их согласия. Приведу в пример статистику, с конца 2021 по июнь 2023 года МЦРИАП рассмотрено более 500 жалоб.

- И вы решили убрать эту норму? Почему?

- Да, дело в том, что мы хотели, чтобы нормы приказа работали. Поэтому совместно с агентством по защите и развитию конкуренции РК 31 марта 2023 года были внесены следующие изменения и дополнения, направленные на защиту прав потребителей: согласно подпункту 11) пункта 57 приказа при оказании услуг сотовой связи оператор сотовой связи изменяет тариф путем массовых рассылок коротких текстовых сообщений не позднее, чем за 30 календарных дней до введения их в действие с уведомлением операторов; в соответствии с подпунктом 26) пункта 57 приказа оператор упраздняет тарифный план при его невостребованности, то есть отсутствии абонентов на нем.

Самым важное – мы указали, что внесение изменений в эти условия подключенных тарифных планов не допускается, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат. Данные нормы были введены согласно статье 20 Закона «О связи» от 5 июля 2004 года.

- Что дала нам эта норма?

- На основании этой нормы при поступлении жалоб от абонентов на изменения тарифных планов АЗРК проводит проверки на обоснованность затрат с привлечением к ответственности операторов сотовой связи.

Мы сравнили статистику. На данный момент жалобы на повышение тарифа уменьшились по сравнению с предыдущим периодом: например, в 4 квартале 2022 года поступили 136 жалоб, а в 4 квартале 2023 года – 102.

- Как к этой норме отнеслись сами операторы?

- Конечно, норма «об обоснованнасти затрат» их, мягко говоря, не обрадовала. Так, предусмотренные законодательством процессы реализации мер реагирования антимонопольного органа зачастую затягиваются по причине разбирательств в судах. Сегодня сотовые операторы оспаривают в судах принятые нормы Правил оказания услуг связи. Они подали иск об оспаривании нормативного правового акта, вводящего норму об обоснованности затрат для увеличения тарифа. Аргументы иска включали в себя: ограничение прав на самостоятельное управление услугами связи; запрет на изменение условий тарифных планов, кроме изменений на основе обоснованных затрат; запрет на упразднение тарифных планов; запрет на одновременное изменение условий тарифных планов и повышение цены на доступ в Интернет без согласия абонентов.

В суде представители министерства доказали правомерность изменений нормы в части обоснованности затрат операторов. Первоначальный иск от операторов был отклонен районным судом города Астаны, и окончательное решение было принято в пользу министерства в апелляционном суде. Норма об обоснованности затрат создала трудности для операторов в доказательстве законности повышения цен, изменяя предыдущую практику использования согласия абонентов и публичных оферт.

- Ержан Болатович, давайте раз и навсегда закроем этот вопрос. К кому все-таки необходимо обращаться обычным гражданам в случае, если их не устраивает повышение цен на тарифы сотовой связи?

- Министерство регулирует только качество оказываемых услуг, а по повышению цен стоит обращаться в АЗРК. После обращения агентство проводит проверку на законность повышения цен на тарифы и при необходимости налагает штрафы.

Еще раз повторюсь, после принятия нормы об обоснованности затрат многие операторы не могут необоснованно повышать цены. Как раз сейчас идет расследование АЗРК в отношении оператора сотовой связи по нормам, в которые мы внесли поправки касательно обоснованности затрат. Думаю, в ближайшие дни мы уже увидим результат расследования. Зачастую операторы не могут обосновать повышение цен.

Итак, цены на тарифы сотовых операторов повышает не МЦРИАП, а сами операторы, и по закону сейчас тарифы регулирует рынок. А АЗРК по поступившим жалобам и незаконному повышению цен налагает соответствующие штрафы.