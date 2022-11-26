Кульгинов ответил на слухи о своей отставке

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"Я не могу комментировать слухи. Я думаю, время покажет. Вы знаете, что согласно Конституции, с момента вступления в должность президента все акимы слагают свои полномочия.

Дальше, как уже руководство страны решит. Время покажет. Мы всегда готовы к работе. Служить ради интересов страны, для общества. В этом и есть суть государственной службы", - ответил аким журналистам.