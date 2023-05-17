Кульгинов призвал бизнес и общественные организации активизировать вклад в образовательные проекты

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов принял участие в работе конференции «Білімді ұрпақ – білімді ел», нацеленной на решение системных проблем образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Выступая перед участниками мероприятия, инициированного фондом «Қазақстан халқына», Алтай Кульгинов озвучил наиболее острые проблемы сферы образования. В их числе: нехватка мест в дошкольных и средних учебных заведениях, разрыв в качестве образования «город-село». Кроме того, в республике наблюдается дефицит педагогов и управленческих кадров, не решен вопрос подключения 3 тысяч школ к скоростному Интернету, есть потребность в общежитиях для студентов вузов.

«Правительство проводит большую работу по обеспечению равного доступа на всех уровнях образования, по развитию инфраструктуры, повышению качества обучения, усилению воспитательной работы и росту привлекательности профессии педагога», – подчеркнул заместитель премьер-министра.

До 2025 года 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах и селах будут модернизированы по современным стандартам, открыты 7 тысяч современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM. Поэтапно вводятся новые общежития для студентов.

«Для решения проблем сферы образования, наряду с государственными мерами, требуется активное участие бизнеса и гражданского общества. Конкурентоспособность отрасли зависит сегодня от умения организовать эффективные процессы совместной работы. И благотворительные организации – это наиболее оптимальный канал такого взаимодействия», – сказал Алтай Кульгинов.

Вице-премьер также призвал представителей бизнеса, фондов и общественных организаций активизировать вклад в образовательные проекты страны, которые являются прямыми инвестициями в процветание Казахстана.

Стоит отметить, что создание общественного фонда «Қазақстан халқына» инициировал глава государства для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки. В нем аккумулированы средства, которые поступили от крупнейших предприятий, частных благотворительных фондов и организаций, меценатов и физических лиц. Фондом ведется реализация более 25 благотворительных программ и проектов в сфере здравоохранения и социальной поддержки, образования, спорта, а также оказывается помощь при чрезвычайных ситуациях.

В частности, действуют программы по обеспечению пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями лекарственными средствами, молодежи и детей с инвалидностью – инновационными протезно-ортопедическими изделиями, предоставлению образовательных грантов выпускникам сельских школ и студентам из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, в 2022-2023 годы в регионах было создано 17 опорных школ по стандартам НИШ, которые получили полное материально-техническое обновление и новые образовательные технологии.