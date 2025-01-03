Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра

На сцене Большого зала «Астана Опера» 18 и 19 января состоится культовый балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского – символ академического балетного искусства, сочетающий всеми узнаваемую музыку и хореографию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Ведущая солистка театра Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева 18 января исполнит роли Одетты – нежной королевы лебедей, и Одиллии – ее обольстительной противоположности. В паре с ней выступит солист театра Диас Курмангазы, который представит партию принца Зигфрида.

19 января зрителей ждут дебюты молодой солистки Софии Адильхановой в роли Одетты-Одиллии и ее партнера артиста балетной труппы Эркина Базарбаева в роли принца.

Подготовка к этим партиям – настоящий экзамен для танцовщиков, требующий отточенной техники, актерского мастерства и партнерства, отметили в пресс-службе.