Культуру – в массы

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Ксения Черника

Единые стандарты строительства домов культуры примут в Туркестанской области.

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В Южном Казахстане 832 населенных пункта, и только в 264 из них есть культурные учреждения. Вопрос о дефиците культурной инфраструктуры вынесли на аппаратное совещание как один из наиболее актуальных для региона.

В первую очередь решено построить объекты культуры в населенных пунктах, в которых проживают более чем 5 тыс. человек, затем – с 2 тыс. жителями. В центрах сельских округов это будут дома культуры, вмещающие 200 человек, в населенных пунктах – на 100 мест.

– Нужно начать с населенных пунк­тов, в которых нет домов культуры, – считает аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – В малонаселенных и близлежащих селах целесообразно возводить один объект культуры. Разработку документации для объектов образования, культуры и спорта нужно привести к одному знаменателю. Все зависит от планирования. Если на начальной стадии допущены ошибки, то в итоге вся работа пойдет насмарку. Необходимо принять единый стандарт.

По словам руководителя областного управления культуры и туризма Азимхана Койлыбаева, собственные здания есть у 204 из 264 Домов культуры. При этом 60 объектов расположено в частных зданиях и школах, при акиматах. Разработана ПСД для восьми зданий. Четыре сооружения не подходят по критериям из-за того, что в населенных пунктах менее 2 тыс. жителей. Решено передать четыре здания в коммунальную собственность под сельские клубы.

Без домов культуры остаются 628 населенных пунктов. В 20 из 181 центра сельских округов нет культурных объектов. Они нужны также в 88 из 108 населенных пунктов с более чем 2 тыс. жителей. Для 23 из них уже разработана ПСД.

При проведении анализа были выявлены расхождения между объемами средств, выделенных на объекты культуры с одинаковым количеством мест. Аким области поручил акиматам и здесь руководствоваться единым подходом.

В капитальном ремонте нуж­даются 23 объекта культуры. За счет бюджета будет проведен текущий ремонт 16 учреж­дений.

К примеру, в Сарыагашском районе 21 объект культуры. В прошлом году в них проведено 820 культурно-массовых мероприятий. В среднем один объект проводит три-четыре мероприя­тия в месяц. Это достаточно низкий показатель в расчете на численность населения. И так практически во всех районах и городах.

Сельский клуб «Қоссейіт» в Шардаринском районе был открыт в 1980 году. Районный акимат провел ремонт здания, и сейчас клуб успешно работает. Клуб «Қарашық» в Сауранском районе построен в 1970 году. Из-за того, что ни разу не проводился ремонт, его закрыли. Объект требует капитального ремонта и обновления материально-технической базы, на что также нужны средства.

В ходе совещания говорили о строи­тельстве мультидисциплинарного комплекса культуры со зрительным залом, коворкинг-центром.

#Туркестанская область #строительство #дом культуры #единые стандарты

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