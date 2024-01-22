Кунсулу Закарья назначена советником президента

В ее компетенцию будут входить вопросы науки и иноваций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: primeminister.kz

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Кунсулу Дальтоновна является лауреатом государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби, членом Академии Естественных наук, член-корреспондентом Российской Академии естествознания, разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19.