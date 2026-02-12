Проблема загрязнения воздуха с ростом территории Алматы остается трудноразрешимой. Помимо крупнейших загрязнителей в виде действующих на угле ТЭЦ и растущего количества автотранс­порта, частные подворья также используют твердое топливо для обогрева и, невзирая на запреты, жгут листву и мусор.

Есть надежда, что новая ТЭЦ на газе позволит значительно снизить объемы вредных выбросов. Но от негативного влияния транспорта и жизнедеятельности населения на городскую атмо­сферу избавиться будет сложно. С многолетними привычками жители расстаются неохотно.

Именно на профилактическую работу с населением настроен фонд Almaty Air Initiative, задача которого – за счет привлечения внимания к данной проблеме, повышения культуры жителей, усиления контроля за техническим состоянием транспорта общими усилиями снизить негативное влия­ние выбросов во внешнюю среду. В представленном фондом годовом аналитическом отчете зафиксирована неблагоприятная экологическая ситуация в мегаполисе.

Согласно данным мониторинга, среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц в шесть раз превышает рекомендации ВОЗ. По сравнению с 2024 годом воздух стал грязнее почти на 30%, что в первую очередь связано с неблагоприятными метеорологическими условиями. Как известно, прошлым летом в Алматы было мало осадков, и это усугубило ситуацию с загрязнением воздушного бассейна.

Помимо пылевых частиц PM2.5 (диаметром меньше 2,5 мкм) и PM10 (меньше 10 мкм), представленных в виде пыли, сажи, аэрозолей, которые не задерживаются носоглоткой, а глубоко проникают в легкие и вызывают заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в алматинском воздухе присутствуют диоксид азота, диоксид серы, угарный газ и другие вредные вещества. В своем исследовании фонд фокусируется на PM2.5 как на наиболее опасном и репрезентативном показателе загрязнения воздуха.

Исследование показывает: более 60% дней в году жители города дышали воздухом, который не соответствует международным стандартам безопасности. Количество чистых дней сократилось до 148 в год.

Наиболее тяжелая ситуация была зафиксирована в зимние месяцы. В декабре средний уровень PM2.5 достиг 62,4 мкг⁄м³, а седьмого декабря был зафиксирован самый грязный день года – 145 мкг⁄м³, что более чем в четыре раза превышает допустимую норму.

Рост загрязнения напрямую связан с началом отопительного сезона. При этом налицо четкое экологическое неравенство: жители нижних районов города дышат более грязным воздухом, чем живущие у подножия гор. Турксибский район стал самым загрязненным: здесь показатели PM2.5 более чем в два раза выше, чем в Бостандыкском. Северные и северо-западные части города испытывают наибольшую нагрузку из-за сочетания угольного отопления, промышленности, транспорта и особенностей рельефа.

Даже летом, традиционно считающимся чистым сезоном, в 2025 году фиксировались превышения норм: из-за засушливой погоды, пыли и слабого ветра. А с началом отопительного сезона, как отметила исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова, на карте Алматы практически не осталось чистых зон.

– Благодаря нашей плотной сети датчиков мы увидели то, что раньше оставалось в слепой зоне мониторинга. Эти данные свидетельствуют: зимние источники загрязнения серьезно недооценены. Нам необходима полная инвентаризация данных по частным домохозяйствам, использующим уголь и сжигающим мусор. Без честной оценки реального вклада каждого источника город не сможет эффективно управлять качеством воздуха. Надеемся, что совместно с акиматом нам удастся детально обсудить этот вопрос. Необходимо принять конкретные меры по ограничению использования угля и сжигания мусора в домохозяйствах. Без системного решения по частным домам и инвентаризации этих источников зимний смог останется нашей

реальностью даже после модернизации ТЭЦ, – резюмировала Жулдыз Саулебекова.