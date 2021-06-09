Курить или не курить?

Всемирная организация здравоохранения проводит Всемирый день без табака с 1988 года, а в 2003 году принята Конвенция по борьбе против табака. К ней присоединились 180 стран, и Казахстан в их числе.

В целом никотиномания приз­нана одной из самых распрост­раненных эпидемий за всю историю человечества, которая стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. Как отмечают эксперты, глобальная табачная эпидемия ежегодно приводит к смерти около 6 млн человек, более 600 000 из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма.

Между тем в 140 странах мира приняты законы, ограничиваю­щие курение. Самым первым государством, запретившим курение в общественных мес­тах, стал Бутан – небольшое государство в Гималаях. Запрет введен в XVII веке и работает по сей день. В 2004 году правительство законодательно запретило курение, повсеместную продажу и импорт табака. Некоторые поблажки существуют лишь для иностранных туристов, но и их ожидает судебное преследование по факту контрабанды в случае передачи табака местным жителям. За нарушение – штраф, эквивалентный 170 евро. При этом средний доход бутанцев на душу населения не выше 20–25 долларов. А в Сингапуре в некоторых городах существуют целые «некурящие» кварталы. В Америке же отдельные организации и вовсе отказываются брать на работу курильщиков.

В казахстанском Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения профилактике табакокурения посвящена отдельная статья, в которой указаны места, где запрещено потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкос­тей для них. Это помещения и территории организаций образования, организаций для отдыха несовершеннолетних, а также организаций здравоохранения. В списке числятся также пункты общественного питания, объекты культуры, музеи, библиотеки и лектории, кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, организации спорта и физкультурно-оздоровительные организации, спортивные арены и другие ­сооружения, предназначенные для массового отдыха людей.

Запрещается также курить и в ночных клубах, на дискотеках, в поездах, самолетах, морском и речном транспорте, метро, такси, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного общественного транспорта. Запрет распространяется и на здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, закрытые остановки общественного транспорта. В государственных органах и организациях нельзя курить в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами, категорически запрещено курить также и в подъездах домов, помещениях и на территориях автозаправочных станций, на детских площадках, в подземных переходах.

Впрочем, как рассказал начальник отдела управления местной полицейской службы департамен­та полиции Нур-Султана Азамат Садыков, излюб­ленными местами для курения у столичных жителей остаются именно подъезды и детские площадки. Полицейский отмечает, что, несмотря на предупреждения и разъяснительную работу, люди продолжают нарушать установленные законодательством правила. А ведь если раньше проводили разъяснительные беседы и делали предупреждения, то теперь нарушителей сразу же привлекают к административной ответственности по статье 441 Кодекса об административных нарушениях Республики Казахстан, которой предусмот­рен штраф в размере 15 МРП – 43 755 тенге.

В целом с начала года в столице к адмответственности за курение в неположенных местах был привлечен 1 191 правонарушитель. При этом ответственность одинаковая – как за курение традиционных сигарет, так и электронных, табака и кальяна.

– Сейчас люди стали более соз­нательными и грамотными – все знают об ответственности за курение в запрещенных местах, о наличии видеокамер в городе. Если ранее участковым приходилось приводить нарушителей в суд, то теперь таких случаев нет. Этому, конечно же, способствует и большая работа участковых на закрепленных территориях. Хотя иногда бывают случаи неадекватного реагирования людей. Во избежание таких ситуаций полицейские оснащены жетонами-видеорегистраторами, которые позволяют в режиме онлайн контролировать их работу и обеспечивать безопасность, – говорит Азамат Садыков.

По его словам, преимущественно нарушают правила и курят в запрещенных местах молодые люди от 25 лет. Но задерживают и несовершеннолетних. Таких нарушителей с начала года уже было выявлено 50, и все они находились на территории учебных заведений. А между тем за аналогичный период в прошлом году привлекли 150 подростков. Но, может быть, оттого, что тогда все учились офлайн?

Еще один интересный момент: если несовершеннолетние имеют доход – получают стипендию или имеют официальное место работы, то штраф они оплачивают самостоятельно. При этом о нарушении обязательно сообщается родителям или опекунам. Если же в течение года несовершеннолетние совершают два и более правонарушения, то их могут поставить на учет.

И это при том, что в РК продажа табака и табачных изделий запрещена лицам, не достигшим 21 года.

Дело в том, что в настоящее время полицейские не могут проверять работу малого и среднего бизнеса – непосредственные мес­та реализации табака и табачных изделий. Поэтому нарушения по статье 423-1 выявляются по поступившим жалобам и в ходе работы на закрепленных участках. При продаже несовершеннолетним изделий для курения, полицейский может на месте составить протокол либо передать факт о нарушении компетентным лицам.

– Если граждане стали очевидцами нарушений, они могут позвонить на канал 102, а также обратиться в чаты жильцов – и участковые оперативно отреа­гируют. Кроме того, оставить жалобу или заявление можно в социальных сетях – «Фейсбуке», «Инстаграме», телеграмм-канале, а также на сайтах департамента полиции города и акиматов, единой платформе приема и обработки всех обращений граж­дан в egov. Каждое обращение отрабатывается, и заявителю предоставляют ответ, – рассказал начальник отдела управления местной полицейской службы столичного департамента полиции.

Стоит отметить, что к ответственности могут привлечь и граждан, которые употребляют курительные изделия в личном и не только автотранспорте, если в салоне находятся несовершеннолетние дети. С начала года, к примеру, было составлено 9 административных протоколов в отношении курящих в салоне водителей. В их числе и курящие водители маршрутных автобусов, которых выявили как с помощью камер видеонаблюдения, так и по обращениям сознательных пассажиров. Разъяснительные работы с водителями проводятся регулярно дорожно-патрульной полицией и управлением административной полиции, а также в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопас­ная дорога», которое, кстати, проходит и в эти дни.

Но и это еще не все. Как выяс­нилось, полиция привлекает правонарушителей и за плевки на улицах, в общественных местах, квалифицируя это как мелкое хулиганство, а именно – загрязнение мест общего пользования. В этих случаях штраф составляет 5 МРП – 14 585 тенге. С начала года по этой статье было привлечено 4 080 человек.

– По видеокамерам нарушителя порядка можно вычислить и установить его личность как за короткий промежуток времени, так и в течение одного-двух месяцев. Например, недавно был случай, когда мужчина, выйдя из дома, бросил окурок и сплюнул. Его личность была установлена по видеокамерам, и нарушителя заставили оплатить штраф, но к тому времени он успел уже покинуть столицу и вернуться к себе домой. Не один пример можно привести и по нарушителям, загрязняющим также подъезды, лифты, – пояснил страж порядка.

Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Респуб­лики Казахстан в свою очередь предупреждает: упот­ребление табака и воздействие табачного дыма оказывает негативное влияние на здоровье на протяжении всей жизни человека. Так, во внутриутробный период воздействие табака может повысить вероятность мертворож­дения и врожденных аномалий. В грудном возрасте «вторичное курение» может стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. В детском и подростковом возрасте – серьезных нарушений здоровья в результате заболеваний респираторной системы.

Однако особенно негативное воздействие табака проявляется примерно с 30 лет. У таких сравнительно молодых людей среднего возраста оно может быть причиной повышения уровня сердечно-сосудистых заболеваний. А в более поздние периоды жизни воздействие табака способствует росту числа онкологических заболеваний (особенно рака легких), а также повышения уровня смертности от болезней респираторной системы.