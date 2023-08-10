Курортный город на Гавайях уничтожен природными пожарами

Природные пожары уничтожили популярный у туристов город Лахайна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях, стали более 30 человек, сгорели многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахаина, сообщает издание Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.

"По данным округа Мауи, подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахаину", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о шести погибших. Кроме того, пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора".

Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым застройкам. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.