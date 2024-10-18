Курс биткоина поднялся выше $68 тыс

В мире , США , Экономика , Инвестиции
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Цена ведущей цифровой монеты пробует пробить себе дорогу к дальнейшему росту

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Утром 18 октября актив преодолел отметку $68,2 тыс., после чего продолжил колебаться в диапазоне $67,9–68,1 тыс., передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Закрепление курса биткоина выше $68 тыс. откроет ему путь к дальнейшему росту, считают аналитики. Если это произойдет, то у экспертов есть основания предполагать, что ближайшие недели и месяцы будут «зелеными». Следующим психологически важным уровнем называют отметку $70 тыс.

13:00 времени Астаны 18 октября цена BTC колеблется около $68 тыс. За сутки ведущая монета подорожала на 1,2%, за неделю — на 11,6%. Доминация биткоина на крипторынке за последние 24 часа достигала 59%, по данным TradingView.

Приток средств инвесторов в американские спотовые биржевые фонды (ETF) за неполную торговую неделю составил $1,86 млрд — это максимальное значение с марта, когда курс биткоина достигал исторического максимума, по информации SoSoValue. Тогда на торговой неделе с 11 по 15 марта приток капитала в фонды превысил $2,57 млрд.

Спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения акций фонда или ее продажу при их погашении. В управлении фондов от BlackRock, Fidelity и других компаний биткоины на $64 млрд. По результатам торговой сессии 17 октября чистый приток средств во все спотовые фонды составил $470 млн, из которых $309 млн пришлось на фонд компании BlackRock.

Индекс страха и жадности на крипторынке отражает сохранение инвесторами позитивного настроения. Индикатор четвертый день находится в зоне «жадности», 18 октября он показывает 73 балла из 100.

Ethereum (ETH) отстает в росте от первой криптовалюты. Ведущий альткоин подорожал за сутки на 0,2%, до $2,63 тыс. Курс ETH к BTC колеблется на минимумах с весны 2021 года.

Общая рыночная капитализация криптовалют упала за 24 часа на 0,2%, до $2,44 трлн. Объем торгов за 24 часа составил около $112 млн.

Большая часть других криптовалют из топ-10 по капитализации показала незначительный рост в пределах 1,5%. Только Dogecoin (DOGE) вырос за сутки на 10,3%. Подешевела сильнее других XRP (XRP) от Ripple — на 0,7%. Toncoin (TON) вырос в цене на 1%.

Из топ-100 криптовалют по капитализации самый большой рост показали два «кошачьих» мемкоина: Popcat (POPCAT) и cat in a dogs world (MEW) выросли на 14% и 10% соответственно. Больше всего за сутки упала в цене криптовалюта Maker (MKR) — на 5,1%.

Ранее на этой неделе в Standard Chartered заявили, что биткоин может обновить исторический максимум ($73 750) еще до президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября. Прогноз аналитиков основан не текущей динамике роста BTC.

 

#США #криптовалюта #биткойн

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