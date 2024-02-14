Курс биткоина превысил $51 тыс.

Экономика, Технологии
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Айман Аманжолова
[email protected]

Стоимость биткоина превысила $51 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: kazpravda.kz

Стоимость биткоина во время торговой сессии поднималась на 2,29%, до $51,205 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 15:12 по времени Астаны.

По состоянию на 15:14 по времени Астаны биткоин замедлил рост до $51,040 тыс. (+1,95%). Последний раз стоимость биткоина была выше $51 тыс. 3 декабря 2021 года.

До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил $50,062 тыс. Эти данные были зафиксировали 12 февраля в 23:19 (по времени Астаны), однако уже через восемь минут того же дня первая криптовалюта замедлила рост до $49,7258 тыс.

Накануне роста аналитики предсказывали резкое изменение курса биткоина. Они утверждали, что он может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года.

#цена #биткойн

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